Pe scurt: Un spectacol de folclor cu emoție, tradiție și invitați speciali ajunge diseară pe micile ecrane, direct de la Festivalul „Cântecele Munților”.

Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul-Junii Sibiului anunță, printr-o postare pe Facebook, participarea la un spectacol difuzat duminică, 6 septembrie 2026, ora 21:30, la TVR 1. Emisiunea face parte din Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” și este dedicată artistului Robert Târnăveanu, potrivit paginii de Facebook a Junii Sibiului.

Potrivit anunțului, spectacolul este unul aniversar, la care sunt invitați mai mulți artiști alături de Robert Târnăveanu, într-un moment descris drept „plin de emoție, cântec, tradiție și bucurie”. Prezentatoarea ediției este Iuliana Tudor.

„Robert Târnăveanu – un nume, o voce, o poveste care merge mai departe”, se arată în mesajul postat de ansamblu, care invită publicul să urmărească emisiunea la TVR 1.

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Festivalul „Cântecele Munților”, o platformă pentru folclorul autentic

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților” reunește artiști și ansambluri din zona tradițională, punând accent pe păstrarea și promovarea cântecului popular. Participarea Ansamblului Cindrelul-Junii Sibiului la această ediție se înscrie în activitatea permanentă a instituției de promovare a folclorului românesc la nivel local și național.

Activitatea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul-Junii Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu, se precizează în postarea ansamblului.