Pe scurt: O profesoară și jurnalistă de 24 de ani a adus Republicii Dominicane a doua coroană Miss World din istorie. Cine e tânăra care a lăsat în urmă 111 concurente din toată lumea.

Joheirry Mola, reprezentanta Republicii Dominicane, a fost încoronată Miss World 2026 în cadrul finalei desfășurate pe 5 septembrie în 2 April Square din Nha Trang, Vietnam, potrivit Mediafax. Tânăra de 24 de ani este profesoară, jurnalistă și implicată în proiecte dedicate copiilor și tinerilor din comunități vulnerabile.

Coroana a fost înmânată de Opal Suchata Chuangsri, reprezentanta Thailandei și deținătoarea titlului anterior. Pe locul al doilea s-a clasat Elisabeth Reynés, reprezentanta Spaniei, iar poziția a treia i-a revenit lui Taanusiya Chetty din Malaysia.

Republica Dominicană câștigă din nou după 44 de ani

Victoria marchează revenirea Republicii Dominicane în fruntea competiției după 44 de ani și aduce țării cea de-a doua coroană Miss World din istorie. Prima a fost obținută în 1982 de Mariasela Álvarez. Ediția din acest an a avut și o semnificație aniversară, marcând 75 de ani de existență a concursului Miss World. Finala a încheiat un festival desfășurat pe parcursul a patru săptămâni, la care au participat reprezentante din 111 țări și teritorii, iar Vietnamul a găzduit pentru prima dată competiția.

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Cine este Joheirry Mola

Noua Miss World este absolventă de Business Management and Administration la Universidad Iberoamericana și lucrează în educație și comunicare. Ea predă literatură și studii sociale în limba engleză și este fondatoarea organizației Voices of Tomorrow, prin care urmărește extinderea accesului la educație în limba engleză pentru copiii și tinerii din comunități vulnerabile, cu accent pe dezvoltarea gândirii critice și a capacității de exprimare. În ultima etapă a concursului, ea a vorbit despre modul în care educația poate crea oportunități pentru copii și a prezentat experiența acumulată prin proiectul său social.

111 concurente au intrat în competiție

Drumul spre coroană a presupus mai multe etape eliminatorii. Din cele 111 participante au fost selectate inițial 40, apoi 20 și 12, înainte ca șase concurente să ajungă în etapa decisivă. Finalistele au reprezentat Africa de Sud, Republica Dominicană, Vietnam, Spania, Malaysia și Eritreea. Fiecare a avut o ultimă intervenție în care și-a prezentat obiectivele și impactul pe care intenționa să îl aibă în cazul câștigării titlului.

România nu s-a regăsit între cele 40 de participante calificate în sferturile de finală. Din Europa au avansat în această etapă reprezentantele Belgiei, Angliei, Franței, Germaniei, Gibraltarului, Poloniei, Scoției, Spaniei, Ucrainei și Țării Galilor.