Pe scurt: Un raport internațional pune cifre exacte pe o problemă pe care o bănuiam de mult: peste 16.000 de substanțe chimice din plastic, țări care produc de trei ori mai multe deșeuri decât media globală și un calendar care se schimbă an de an.

Omenirea a ajuns duminică, 6 septembrie 2026, la așa-numita „Plastic Overshoot Day”, data simbolică de la care cantitatea de deșeuri din plastic produsă într-un an depășește capacitatea globală de a o gestiona corespunzător. Un nou raport avertizează că aproximativ 72 de milioane de tone vor fi gestionate necorespunzător în 2026, potrivit Mediafax, care citează publicația Metro.

Aproape o treime din deșeurile din plastic scapă de sub control

Potrivit raportului realizat de Earth Action, cele 72 de milioane de tone reprezintă aproximativ 31,6% din cantitatea totală de deșeuri din plastic generată anul acesta la nivel mondial. Deșeurile gestionate necorespunzător pot rămâne necolectate sau pot fi aruncate necontrolat, de unde ajung ulterior în sol, râuri și oceane. Organizația avertizează că sistemele de reciclare și gestionare a deșeurilor nu reușesc să țină pasul cu ritmul în care este produs plasticul.

Raportul evidențiază însă un paradox. „Plastic Overshoot Day” a venit anul acesta pe 6 septembrie, față de 4 septembrie în 2025 și 28 august în 2021. Asta indică o îmbunătățire a ponderii deșeurilor gestionate corespunzător. Problema este că volumul total continuă să crească: cantitatea globală de deșeuri din plastic a urcat de la aproximativ 202 milioane de tone în 2021 la aproape 227 de milioane de tone în 2026.

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Peste 16.000 de substanțe chimice asociate plasticului

Organizațiile de mediu avertizează că problema nu se limitează la sticle, ambalaje și alte obiecte care ajung în natură. Plasticul poate conține peste 16.000 de substanțe chimice, dintre care peste 4.000 sunt deja cunoscute drept periculoase, în timp ce pentru mai mult de 10.000 nu există suficiente date privind riscurile. Microplasticele și substanțele asociate acestora se pot răspândi prin apă și sol și pot pătrunde ulterior în lanțul alimentar, avertizează autorii raportului.

Raportul atrage atenția și asupra diferențelor dintre state. Marea Britanie, Statele Unite, Franța și Germania sunt incluse într-o categorie denumită „Overloaders” – economii dezvoltate care generează, pe locuitor, aproape de trei ori mai multe deșeuri din plastic decât media mondială. Autorii raportului susțin că reciclarea, deși necesară, nu poate rezolva singură problema, în condițiile în care producția și cantitatea totală de deșeuri continuă să crească.

Pentru România și celelalte state ale Uniunii Europene, concluziile readuc în discuție nu doar eficiența colectării și reciclării, ci și reducerea cantității de plastic introdusă pe piață. Datele globale sugerează că îmbunătățirea sistemelor de gestionare poate fi anulată, în timp, dacă producția de deșeuri continuă să avanseze într-un ritm mai rapid decât cel al colectării. La nivel european, discuția se leagă direct de noile reguli privind ambalajele din plastic care vor fi interzise din 2030.