Pompierii sibieni s-au întors din Serbia după două săptămâni de luptă cu flăcările: „Pentru noi rămâneți adevărați eroi”

Pompierii sibieni care au făcut parte din modulul terestru de intervenție al României trimis în Serbia s-au întors acasă după două săptămâni de misiune în zonele lovite de incendii. La plecare, sătenii din Grebenac le-au lăsat o scrisoare în care îi numesc „adevărați eroi”.

În perioada 22 august – 5 septembrie, salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu au acționat, alături de colegi din alte județe, în sprijinul comunităților sârbe afectate de incendiile de vegetație, potrivit unei postări publicate duminică de ISU Sibiu.

Două săptămâni de muncă în condiții dificile

„Au fost zile de muncă grea, în condiții dificile, în care pompierii au intervenit acolo unde era nevoie de ei. Au luptat cu flăcările, au protejat oameni și bunuri și au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a-i ajuta pe cei aflați în pericol”, transmite ISU Sibiu.

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Instituția subliniază că misiunea pompierilor nu înseamnă doar stingerea unui incendiu: „Înseamnă să fii acolo când oamenii au nevoie de tine. Să intri în luptă atunci când alții fug din calea pericolului. Să muncești până la epuizare și, chiar și atunci, să mai găsești puterea pentru încă o intervenție”.

Scrisoarea sătenilor din Grebenac

La finalul misiunii, pompierii au primit o scrisoare din partea locuitorilor satului Grebenac, din Banatul sârbesc, o localitate cu o importantă comunitate românească. Mesajul, redat integral de ISU Sibiu, spune:

„Dragi pompieri, vă scriem din tot sufletul, noi, oamenii din satul Grebenaț, pentru a vă transmite cea mai adâncă recunoștință a noastră. Ați venit în ajutorul nostru în cele mai grele momente, când flăcările amenințau casele și satul nostru, iar curajul și dăruirea dumneavoastră nu vor fi uitate niciodată. Ne pare nespus de rău și suntem profund întristați că nu am avut ocazia să vă primim așa cum se cuvine și să vă mulțumim personal la plecare. Vrem să știți că pentru noi rămâneți adevărați eroi. Grebenațul vă va fi mereu recunoscător, iar ușile noastre vor fi întotdeauna deschise pentru dumneavoastră, ca pentru niște frați. Vă dorim multă sănătate, drum bun și să vă protejeze Dumnezeu în toate misiunile dumneavoastră! Cu respect și profundă recunoștință, oamenii din Grebenaț”.

„Ne-ați făcut din nou mândri!”

„Pentru noi, cuvintele lor sunt poate cea mai frumoasă mărturie a muncii depuse de colegii noștri în aceste zile. Una dintre cele mai frumoase dovezi că, dincolo de intervenții, autospeciale, echipamente și ore întregi de muncă, misiunea pompierului înseamnă, înainte de toate, oameni”, mai transmite ISU Sibiu, care își întâmpină colegii cu mesajul: „Bine ați revenit acasă! Ne-ați făcut din nou mândri!”.

România a trimis în Serbia un modul terestru de stingere a incendiilor de pădure prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, la solicitarea autorităților de la Belgrad, după ce mai multe regiuni ale țării vecine au fost afectate de incendii de vegetație pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate de la finalul verii.