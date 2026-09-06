Prezentatoarea de televiziune Sarah Khalifa, 39 de ani, și alți 11 inculpați au fost condamnați la moarte prin spânzurare de Tribunalul Penal din Cairo, sâmbătă, 5 septembrie 2026, într-un dosar de producere și trafic de droguri sintetice, potrivit presei oficiale egiptene citate de The Guardian și AFP.

Vedeta, cunoscută publicului egiptean pentru emisiunea „Mission Impossible”, dedicată chiar temelor de securitate și criminalitate, a fost găsită vinovată de constituirea unei grupări infracționale organizate care importa materii prime din străinătate, fabrica narcotice și le distribuia pe piața internă.

Verdictul: 12 condamnări la moarte în „Marele dosar al drogurilor”

Cotidianul de stat Al-Ahram a relatat că instanța i-a condamnat pe Khalifa și pe ceilalți 11 inculpați pentru formarea unei bande criminale specializate în procurarea de substanțe folosite la fabricarea drogurilor, cu scopul traficării acestora, precum și pentru deținerea și portul de arme și muniție fără licență.

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Sentința a fost pronunțată după ce instanța a consultat Marele Muftiu al Egiptului – o procedură obligatorie în cazurile capitale, deși opinia sa are doar caracter consultativ. Cazurile a 13 inculpați, printre care și Khalifa, fuseseră trimise Muftiului pe 4 august, iar 5 septembrie fusese fixat ca termen pentru verdictul final. Hotărârea poate fi atacată cu apel.

În procesul cu 28 de inculpați, procurorii ceruseră inițial pedeapsa cu moartea pentru toți acuzații, invocând mărturiile a 20 de martori și probele strânse în anchetă. Instanța a admis pedeapsa capitală doar pentru 12 dintre ei.

Peste 750 de kilograme de droguri și două laboratoare clandestine

Potrivit Al-Ahram, autoritățile au confiscat peste 750 de kilograme de narcotice și materii prime și au descoperit două apartamente transformate în laboratoare de producție, împreună cu arme și muniție neînregistrate. Ancheta a stabilit că membrii rețelei își împărțiseră rolurile între import, fabricare și distribuție, folosind un imobil rezidențial ca bază de depozitare.

Sarah Khalifa fusese arestată în aprilie 2025. Parchetul a dispus atunci inventarierea averii inculpaților, ridicarea secretului bancar, înghețarea fondurilor și trecerea celor fugari pe listele de interdicție de călătorie. Prezentatoarea, care are peste trei milioane de urmăritori pe Instagram, a negat constant acuzațiile.

Pe lângă cariera de televiziune, Khalifa deține o clinică de chirurgie estetică și o companie de producție specializată în organizarea de petreceri și evenimente.

Cinci ani de închisoare într-un dosar separat de răpire

Aceeași instanță a mai condamnat-o pe Khalifa și pe alți inculpați la cinci ani de închisoare într-un dosar distinct, privind răpirea și agresarea unui tânăr. Procurorii susțin că fapta a avut loc în 2021, într-o proprietate din zona New Cairo, iar înregistrarea video a incidentului ar fi fost găsită pe telefonul prezentatoarei după arestare. Avocatul acesteia a contestat acuzația, afirmând că clienta sa nu deține nicio proprietate în zona respectivă.

Egiptul, printre statele cu cele mai multe condamnări la moarte

Egiptul aplică pedeapsa capitală pentru omor cu premeditare, terorism, anumite infracțiuni de viol și trafic de droguri. Potrivit Comisiei Egiptene pentru Drepturi și Libertăți, în 2025 au fost pronunțate 541 de sentințe cu moartea în această țară.

Pedeapsa capitală pentru infracțiuni fără violență rămâne una dintre cele mai criticate practici ale sistemului judiciar egiptean. Ora de Sibiu a relatat în acest an și despre condamnarea la moarte a doi foști miniștri ai apărării din China, dar și despre proiectul israelian de introducere a pedepsei cu moartea pentru anumite categorii de infracțiuni.

Contrast cu România: ani de închisoare, nu spânzurătoare

În România, unde pedeapsa cu moartea a fost abolită în decembrie 1989, traficul de droguri de mare risc se pedepsește cu închisoarea. Chiar în această săptămână, DIICOT a anunțat cercetarea a cinci firme suspectate că au ascuns droguri de 25 de milioane de euro în transporturi aparent legale, iar recent a fost prezentat cazul lui „Matrix”, românul care transporta drogurile mafiei albaneze în TIR-uri cu ascunzători secrete.

La Sibiu, un traficant care livra „cristal” prin Bolt, ascuns în adidași, a primit în iulie șase ani de închisoare – o diferență uriașă față de verdictul din Cairo. Tot în legătură cu Egiptul, în august un cetățean egiptean a fost expulzat din Sibiu, cu escortă până la aeroportul Henri Coandă.

Surse: The Guardian, AFP, Al-Ahram, Akhbar el-Yom, Egypt Independent, The New Arab. Foto: Instagram / sara_khaliifa.