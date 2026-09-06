Putin a început negocierile de pace cu emisarii lui Trump la Kremlin: Rusia și Ucraina nu își lovesc capitalele trei zile, Witkoff și Kushner merg la Kiev

Vladimir Putin a început sâmbătă, 5 septembrie 2026, la Kremlin, negocierile cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, trimiși de Donald Trump cu o nouă propunere de încheiere a războiului din Ucraina. În timpul vizitei, Rusia și Ucraina s-au angajat să nu lovească capitalele celeilalte părți timp de trei zile.

Delegația americană – Witkoff, emisarul special al lui Trump, și Kushner, ginerele președintelui american – a fost primită în Palatul Senatului din Kremlin. De partea rusă au participat consilierul prezidențial Iuri Ușakov și Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe, potrivit site-ului oficial al Kremlinului. Duminică, cei doi emisari sunt așteptați la Kiev, pentru prima lor vizită în capitala Ucrainei de la începutul procesului de pace.

„Situația nu e simplă”: ce le-a spus Putin emisarilor americani

La deschiderea întâlnirii, transmisă de televiziunea rusă, Putin le-a spus oaspeților că situația pe care trebuie să o lămurească este „dificilă” și i-a rugat să transmită „cele mai bune urări și cuvinte de recunoștință” președintelui Trump, care, în opinia sa, nu renunță la eforturile de soluționare a conflictului.

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„Contactele de acest fel sunt întotdeauna benefice, indiferent ce se va întâmpla mai departe.” Vladimir Putin, 5 septembrie 2026, conform stenogramei kremlin.ru

Liderul de la Kremlin a subliniat că partea rusă lucrează „confortabil” cu cei doi emisari și că are „un nivel foarte ridicat de încredere” în ei ca mediatori. Witkoff, la rândul său, a transmis salutările lui Trump și i-a mulțumit lui Putin pentru eliberarea cetățeanului american Bob Gilman, la care Putin a replicat că meritul îi aparține președintelui american, cel care a făcut cererea.

Delegațiile la masa negocierilor: Putin, Ușakov, Dmitriev, Witkoff și Kushner. Foto: kremlin.ru (CC BY 4.0)

Armistițiu de trei zile pentru Kiev și Moscova

Cel mai concret rezultat de până acum al vizitei este oprirea reciprocă a atacurilor asupra capitalelor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Putin a ordonat ca, timp de trei zile începând de la miezul nopții de 5 septembrie, Kievul să nu fie lovit. Putin a confirmat personal în fața emisarilor că ordinul a fost transmis prin canale oficiale – serviciile de informații și Ministerul de Externe – și că a fost respectat.

Volodimir Zelenski a răspuns că Ucraina se abține de la lovituri asupra Moscovei „de acum” și până luni inclusiv, după ce a discutat telefonic cu cei doi emisari americani. Putin a recunoscut că partea ucraineană și-a redus „cu un ordin de mărime” atacurile asupra teritoriului rus, dar a precizat că Rusia nu a convenit cu Kievul un armistițiu general de trei zile, ci doar protecția procesului de negociere și a mediatorilor.

Este a doua pauză de acest tip din acest an: în mai, înainte de parada din Piața Roșie, Rusia și Ucraina au oprit luptele printr-un armistițiu mediat de Trump, însoțit de un schimb masiv de prizonieri, iar în aprilie Putin anunțase o încetare a focului pentru Paștele ortodox.

Război în escaladare, negocieri blocate din februarie

Vizita vine într-un moment tensionat. Chiar sâmbătă, atacurile rusești au ucis cel puțin șapte persoane în Ucraina, inclusiv în suburbiile Kievului, potrivit autorităților ucrainene citate de AFP. Vara aceasta a adus o creștere a numărului victimelor civile, iar Ucraina a intensificat operațiunile cu drone în adâncimea teritoriului rus, vizând infrastructura petrolieră și centre logistice.

Ultima vizită cunoscută a lui Witkoff și Kushner la Moscova a avut loc în ianuarie, iar negocierile mediate de Washington sunt practic blocate din februarie, atenția administrației Trump fiind absorbită în ultimele șase luni de războiul cu Iranul – context în care, în aprilie, Trump a anulat deplasarea celor doi emisari la Islamabad. Nucleul dezacordului rămâne teritoriul: Putin insistă ca Ucraina să cedeze restul regiunii Donbas, pe care Moscova a declarat că intenționează să o cucerească, în timp ce Kievul refuză să renunțe la teritorii pe care armata rusă nu le controlează.

Actualul efort diplomatic continuă planul de pace în 28 de puncte pus la cale de SUA și Rusia în toamna anului trecut, pe care Kievul se declarase pregătit să îl semneze în varianta renegociată la Geneva – fără ca ulterior să se ajungă la un acord.

Jared Kushner și Steve Witkoff în timpul discuțiilor de la Kremlin. Foto: kremlin.ru (CC BY 4.0)

Ce urmează: Kiev, duminică

Emisarii americani vor zbura duminică la Kiev pentru discuții cu Zelenski, care a confirmat că îi așteaptă. Analiștii citați de Al Jazeera notează că așteptările sunt „mai puțin pesimiste” decât la vizitele anterioare, deși Putin a repetat că nu va face concesii pe chestiunile-cheie și că Rusia consideră că deține avantajul militar pe front.

Pentru comunitatea ucraineană din județul Sibiu, orice semnal de pace contează: la trei ani de la începerea războiului, ucrainenii din Sibiu spuneau că „vrem pace, ne e dor de casă”.

Surse: kremlin.ru (stenograma și fotografiile întâlnirii, CC BY 4.0), Al Jazeera, AFP, AP, TASS.