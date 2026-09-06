Rusia a atacat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, infrastructura de frontieră ucraineană de la Orlivka, punctul de trecere aflat pe malul Dunării, vizavi de Isaccea, județul Tulcea. Este al doilea atac asupra aceluiași obiectiv în mai puțin de o săptămână, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit din nou mesaje RO-Alert, relatează Ora de Tulcea.

Ținte aeriene detectate de radarele MApN la 23.40

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, radarele românești au detectat sâmbătă, 5 septembrie, la ora 23.40, un grup de ținte aeriene care evoluau în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT au fost pregătite pentru decolare.

La ora 00.10, populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României, iar alerta a încetat la 00.42.

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Orlivka, închisă câteva ore, redeschisă duminică dimineață

De partea cealaltă a Dunării, administrația raionului Izmail avertizase încă de la 23.31 asupra dronelor care se îndreptau spre Izmail și Reni. Ulterior, comandamentul operativ raional a anunțat că Rusia a executat un atac aerian asupra infrastructurii de frontieră, iar punctul de trecere Orlivka și-a suspendat temporar activitatea.

Duminică dimineață, la ora 9.12, autoritățile ucrainene au anunțat că punctul de frontieră și-a reluat activitatea în regim normal. Amploarea pagubelor și eventualele victime nu au fost comunicate.

Al doilea atac în șase zile

Același punct de frontieră fusese lovit și în noaptea de 31 august spre 1 septembrie, când Serviciul de Grăniceri al Ucrainei a confirmat că drone Shahed au lovit o clădire și teritoriul punctului Orlivka, provocând incendii. Atunci, traficul cu bacul Isaccea–Orlivka a fost întrerupt și reluat abia pe 2 septembrie, seara.

Atacul de la Dunăre a făcut parte dintr-un val mai amplu lansat de Rusia asupra Ucrainei: Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că, începând cu seara zilei de 5 septembrie, au fost lansate 91 de drone Shahed și drone-imitator, dintre care 68 au fost doborâte sau neutralizate, fiind înregistrate 18 lovituri în opt locații.

Pentru nordul județului Tulcea, detaliul cel mai important rămâne geografia: obiectivul atacat se află chiar pe malul ucrainean al Dunării, în punctul prin care funcționează legătura cu bacul spre Isaccea, una dintre cele mai importante rute comerciale dintre România și Ucraina.