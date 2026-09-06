Pe scurt: Bărbatul se afla ilegal în SUA și fugise după ce ancheta a fost declanșată. Complicele său, tot român, a fost deja condamnat să plătească peste 679.000 de dolari despăgubiri.

Un român de 27 de ani, inculpat în Statele Unite într-un amplu dosar de fraudă electronică și furt de identitate în formă agravată, a fost capturat în statul Washington, în apropiere de Seattle, potrivit Mediafax. Bărbatul urmează să fie transferat în statul Georgia pentru continuarea procedurilor judiciare, a anunțat Procuratura Federală pentru Districtul de Sud al Georgiei.

Românul fusese inculpat în august 2025 într-un dosar care cuprinde 16 capete de acuzare. Autoritățile americane susțin că acesta se afla ilegal în Statele Unite și că a fugit după declanșarea investigației.

Schema cu utilaje agricole care nu ar fi existat

Ancheta a început în mai 2025, după ce o persoană a sesizat Biroul Șerifului din Pierce County, Georgia, în legătură cu activități suspecte ale unei firme care pretindea că vinde utilaje agricole în Blackshear. Investigatorii locali și agenții Homeland Security Investigations (HSI) au stabilit, potrivit Departamentului Justiției, că firma era frauduloasă și i-au identificat pe doi români drept presupuși participanți la schemă.

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Conform actului de acuzare, cei doi ar fi desfășurat, cel puțin din martie până în mai 2025, o operațiune prin care pretindeau că vând utilaje agricole second-hand. Peste 12 potențiali cumpărători din diferite zone ale Statelor Unite ar fi căzut victime schemei, mulți dintre ei fiind persoane în vârstă. Prejudiciul total indicat de autoritățile americane depășește 600.000 de dolari.

Complicele român a fost deja condamnat

Complicele, în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat în martie 2026 după ce a fost găsit vinovat pentru conspirație în vederea comiterii fraudei electronice. Instanța a stabilit în cazul acestuia plata unor despăgubiri în valoare de 679.100 de dolari.

Situația juridică a bărbatului de 27 de ani este însă diferită. Acuzațiile formulate împotriva sa urmează să fie judecate, iar capturarea sa permite autorităților din Georgia să continue procesul penal.

Un magistrat federal din Districtul de Vest al statului Washington, Brian A. Tsuchida, a dispus transferarea românului către Districtul de Sud al Georgiei. „Fuga de urmărirea penală nu șterge prejudiciul provocat victimelor și nici nu împiedică HSI să urmărească actul de justiție”, a declarat Steven N. Schrank, agent special responsabil de operațiunile Homeland Security Investigations din Georgia și Alabama.

Procurorul federal Margaret Heap a apreciat cooperarea dintre structurile de aplicare a legii din mai multe state și a transmis că inculpatul va fi adus înapoi pentru a răspunde acuzațiilor formulate în dosar. Cazul este investigat de HSI Savannah și Biroul Șerifului din Pierce County, iar acuzarea este reprezentată de procurorii federali din Districtul de Sud al Georgiei.