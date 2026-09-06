Pe scurt: Preotul Gheorghe Ghincea invită credincioșii să aducă în rugăciune numele celor bolnavi, la zilele de hram ale bisericii din curtea Spitalului Județean Sibiu.

Biserica Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu marchează, în perioada 7-10 septembrie, zilele hramului, dedicat sărbătorii Nașterii Maicii Domnului. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Spitalului Județean Sibiu, semnat de preotul Gheorghe Ghincea.

„Anul bisericesc începe cu Nașterea Maicii Domnului și se încheie cu Adormirea Maicii Domnului. Între aceste două mari sărbători se așează viața noastră, cu bucuriile, încercările, lacrimile și nădejdile noastre”, se arată în mesajul preotului. Potrivit acestuia, Biserica „își începe și își încheie călătoria sub ocrotirea Maicii Domnului”, care „ne însoțește pe drumul către Hristos, asemenea unei mame care nu-și lasă niciodată copiii singuri”.

Taina Sfântului Maslu, rugăciune pentru cei bolnavi

În cadrul zilelor de hram va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu, slujba prin care Biserica se roagă pentru cei bolnavi și pentru cei aflați în suferință. „Prin rugăciune și prin ungerea cu untdelemnul sfințit, cerem de la Dumnezeu vindecare sufletească și trupească, întărire, pace și putere pentru cei încercați”, a transmis preotul Gheorghe Ghincea.

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Credincioșii sunt invitați să aducă în rugăciunea Bisericii numele celor bolnavi, chiar dacă aceștia nu pot fi prezenți fizic. „Veniți și aduceți pe cei bolnavi în rugăciunea Bisericii! Aduceți numele lor, chipul lor, suferința lor. Iar dacă nu pot veni, veniți dumneavoastră pentru ei”, se precizează în mesaj.

Procesiune în jurul bisericii, după Sfânta Liturghie

Program religios va include și o procesiune în jurul bisericii, care va avea loc după Sfânta Liturghie. „Vom înconjura biserica, dar, prin pașii noștri, prin lumânările aprinse și prin rugăciunile noastre, este ca și cum am îmbrățișa-o pe Maica Domnului”, explică preotul Gheorghe Ghincea, care adaugă: „Fiecare pas să fie pentru cineva drag. Fiecare rugăciune să fie pentru un bolnav. Fiecare lumânare să fie o mărturisire că încă mai avem nădejde”.

Mesajul preotului se încheie cu o invitație adresată tuturor: „Vă așteptăm cu drag la Zilele Hramului Bisericii Spitalului Județean Sibiu, 7-10 septembrie. Să ne rugăm împreună pentru cei bolnavi, pentru cei care îi îngrijesc, pentru medici și pentru întreg personalul medical, pentru familiile încercate și pentru cei adormiți întru nădejdea Învierii”.