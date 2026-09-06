Pe scurt: Un gest nervos la volan în Grecia poate costa scump: legea prevede amendă și retragerea permisului chiar dacă nu s-a produs niciun accident.

Șoferii care circulă în Grecia trebuie să fie atenți nu doar la viteză, semafoare sau regulile de parcare, ci și la modul în care se comportă cu ceilalți participanți la trafic. Un gest făcut la nervi, o atitudine ofensatoare sau o confruntare verbală pot avea consecințe mult mai serioase decât o simplă ceartă, potrivit adevarul.ro.

Noul Cod Rutier elen impune curtoazie obligatorie în trafic

Noul Cod Rutier elen, introdus prin Legea 5209/2025 și în vigoare din septembrie 2025, prevede în mod explicit obligația conducătorilor auto de a manifesta curtoazie față de pietoni și față de ceilalți șoferi. Încălcarea acestei obligații este încadrată simultan în categoria E2-A și în categoria S, iar sancțiunea constă într-o amendă de 150 de euro și retragerea permisului de conducere pentru 40 de zile.

Pentru această încălcare specifică nu este prevăzută retragerea plăcuțelor de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare. Autoritățile analizează comportamentul concret și circumstanțele în care s-a produs incidentul, iar un gest evident agresiv sau ofensator poate fi considerat o încălcare a obligației de comportament civilizat.

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Un aspect important al noii reglementări este că sancțiunea poate fi aplicată chiar dacă nu s-a produs niciun accident rutier. Nu este nevoie ca un șofer să lovească o altă mașină, să provoace pagube sau să rănească o persoană pentru ca autoritățile să intervină. Este suficient ca, în anumite circumstanțe, comportamentul manifestat în trafic să fie considerat antisocial sau ofensator.

Când o ceartă în trafic se transformă în dosar penal

Dincolo de sancțiunile administrative din Codul Rutier, legislația penală elenă tratează separat faptele de insultă. În forma de bază, insulta poate fi pedepsită cu închisoare de până la șase luni sau cu amendă. Dacă fapta este comisă public, pedeapsa poate ajunge la un an de închisoare sau amendă.

Acest lucru nu înseamnă însă că orice ceartă între doi șoferi duce automat la o pedeapsă cu închisoarea. Pentru forma publică sunt analizate modul în care s-a produs fapta, locul, existența altor persoane și circumstanțele concrete ale incidentului. De asemenea, contrar unor informații vehiculate, Codul Penal grec nu stabilește o amendă maximă fixă de 1.500 de euro pentru insultă — sancțiunea financiară este stabilită potrivit regulilor generale și în funcție de situația analizată.

În cazul unei insulte, procedura penală nu este declanșată automat pentru fiecare conflict. Este necesară o plângere din partea victimei, care trebuie depusă în termen de trei luni din momentul în care aceasta a aflat despre faptă și despre identitatea persoanei care a comis-o. Așadar, o ceartă verbală între doi șoferi nu se transformă automat într-un dosar penal.

Situația poate deveni însă mai gravă dacă apar și amenințări. Dacă un șofer amenință o altă persoană cu violența sau cu comiterea unei fapte ilegale, provocându-i teamă sau îngrijorare, poate fi luată în calcul și infracțiunea de amenințare. Forma de bază a acestei infracțiuni poate fi sancționată cu până la un an de închisoare sau cu amendă, fiind necesară și în acest caz o plângere din partea persoanei vizate.