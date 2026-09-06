Începutul lui septembrie înseamnă, în multe gospodării din Sibiu și din toată țara, borcane cu roșii, zacuscă, murături și compoturi puse la păstrare pentru iarnă. Un obicei transmis din generație în generație ascunde însă un pericol real dacă sterilizarea se face „după ochi”: botulismul, o intoxicație gravă, uneori mortală.

Conservarea alimentelor prin tratament termic trebuie realizată în condiții precise, avertizează specialiștii citați de publicația franceză Le Monde, potrivit Mediafax. Nu este vorba doar de gust sau de cât rezistă borcanele în cămară, ci de eliminarea microorganismelor periculoase din recipientul închis.

De ce fierberea obișnuită nu este întotdeauna suficientă

Botulismul este asociat în special cu conservele slab acide, în care sporii bacteriei Clostridium botulinum pot supraviețui fierberii la 100°C și apoi pot produce toxină în borcanul închis ermetic, fără oxigen. Toxina nu schimbă neapărat gustul sau mirosul alimentului, ceea ce face pericolul cu atât mai insidios.

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Regula de bază: temperatura sigură depinde de aciditatea alimentului (pH-ul). Cu cât alimentul este mai puțin acid, cu atât are nevoie de o temperatură mai mare.

Ce se poate steriliza în baie de apă și ce nu

Fructele și alimentele acide (pH sub 4,6) – compoturi, dulcețuri, gemuri – se pot procesa în baie de apă clocotită, pentru timpul indicat de o rețetă testată.

– compoturi, dulcețuri, gemuri – se pot procesa în baie de apă clocotită, pentru timpul indicat de o rețetă testată. Legumele slab acide (pH peste 4,6) – fasole verde, mazăre, porumb, morcovi, cartofi, sfeclă, dar și ciuperci – trebuie procesate într-o oală sub presiune (autoclav sau canner sub presiune), pentru a atinge 116–121°C. Fierberea borcanelor la 100°C, oricât ar dura, nu este metoda recomandată pentru prevenirea botulismului.

– fasole verde, mazăre, porumb, morcovi, cartofi, sfeclă, dar și ciuperci – trebuie procesate într-o oală sub presiune (autoclav sau canner sub presiune), pentru a atinge 116–121°C. Fierberea borcanelor la 100°C, oricât ar dura, nu este metoda recomandată pentru prevenirea botulismului. Roșiile sunt un caz special: unele soiuri au pH peste 4,6, de aceea rețetele prevăd acidifierea cu acid citric sau suc de lămâie îmbuteliat, în cantități precise.

sunt un caz special: unele soiuri au pH peste 4,6, de aceea rețetele prevăd acidifierea cu acid citric sau suc de lămâie îmbuteliat, în cantități precise. Murăturile și legumele în oțet pot fi procesate în baie de apă doar dacă se respectă proporția de oțet din rețeta testată. Cantitatea de oțet nu se reduce „după gust”.

Zacusca, ghiveciul și pateurile de casă, cele mai riscante

Pentru gospodinele din Sibiu, care își iau de obicei legumele pentru iarnă din Piața Cibin sau de la Târgul de Toamnă din Obor, categoria cu cel mai mare risc este cea a preparatelor slab acide și bogate în ulei sau carne: zacusca, ghiveciul, ciupercile în ulei, pateurile și carnea la borcan. Acestea nu pot fi făcute sigure doar prin fierbere prelungită în baie de apă. Fie se procesează sub presiune, fie se acidifiază corect, fie se păstrează la frigider sau congelator și se consumă rapid.

Semnele care trebuie să te facă să arunci borcanul

Capac bombat sau care nu mai „ține”, lichid tulbure, bule care urcă la deschidere, miros neobișnuit sau conținut care țâșnește la desfacere. În aceste cazuri, borcanul nu se gustă „ca să vedem”, ci se aruncă. Simptomele botulismului – vedere dublă, dificultăți la înghițire și la vorbire, slăbiciune musculară – apar la 12–36 de ore după consum și necesită prezentarea de urgență la spital.

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Foto: ilustrație generată