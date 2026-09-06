Tragedie în Capul Verde: un autobuz cu copii aflați în excursie a căzut într-o râpă de 30 de metri. 25 de morți, majoritatea elevi

Cel puțin 25 de persoane au murit, iar 18 au fost rănite, sâmbătă seara, după ce un autobuz plin cu copii și adolescenți aflați într-o excursie a ieșit de pe șosea și s-a prăbușit într-o râpă adâncă de aproximativ 30 de metri, pe insula Fogo din arhipelagul Capului Verde, în largul Africii de Vest.

Accidentul s-a produs în jurul orei 21.00, ora locală, pe drumul dintre Chã das Caldeiras și Campanas de Cima, în zona muntoasă din nordul municipiului São Filipe, potrivit agenției de presă Inforpress, citată de Adevărul. Autobuzul a căzut într-o zonă stâncoasă, lângă albia unui râu, greu accesibilă echipelor de salvare.

Bilanțul a crescut de la 10 la 25 de morți

Primul bilanț anunțat de președintele Capului Verde, José Maria Neves, vorbea despre zece morți. Pe parcursul nopții, pe măsură ce salvatorii au ajuns la victimele proiectate din autobuz și la cele rămase blocate în interior, numărul a urcat la 18, apoi la 21, iar duminică la prânz o sursă oficială a confirmat pentru agenția Lusa 25 de decese.

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Printre morți se află și șoferul autobuzului. „Sunt internate 18 persoane, cu vârste între șase și 11 ani, patru dintre ele în stare gravă”, a precizat aceeași sursă. Răniții au fost transportați la Spitalul Regional São Francisco de Assis din São Filipe.

O excursie care nu era organizată de școală

Majoritatea celor aflați în autobuz erau elevi din localitățile Curral Grande și Ponta Verde, care se întorceau dintr-o excursie la Chã das Caldeiras, satul aflat în craterul vulcanului Pico do Fogo. Delegatul Ministerului Educației din São Filipe, José Pedro Gonçalves, a precizat însă că ieșirea nu era o inițiativă a școlilor, ci o excursie anuală pe care obișnuia să o organizeze chiar șoferul autobuzului.

Cauza accidentului nu este încă cunoscută. Primăria São Filipe a decretat două zile de doliu municipal și a convocat o ședință extraordinară duminică pentru a stabili sprijinul acordat familiilor victimelor. O echipă a primăriei rămâne la fața locului, împreună cu serviciile de sănătate, poliția și pompierii voluntari.

Reacția autorităților

Premierul Francisco Carvalho a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a mulțumit personalului medical și echipelor de intervenție. Președintele José Maria Neves și-a exprimat, la rândul său, regretul pentru „pierderea atâtor vieți tinere”.

Insula Fogo este una dintre cele zece insule ale Capului Verde și este, practic, un vulcan activ, al cărui vârf, Pico do Fogo, se ridică la 2.829 de metri. Drumurile de munte înguste și șerpuite dintre satele de pe versanți sunt cunoscute pentru dificultatea lor.

Sursă foto: Inforpress / Expresso das Ilhas