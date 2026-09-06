„This is Sibiu, one of the best preserved medieval cities in all of Transylvania” („Acesta e Sibiul, unul dintre cele mai bine păstrate orașe medievale din toată Transilvania”) — așa începe episodul de aproape o oră pe care vloggerul american David Hoffmann, creatorul canalului Davidsbeenhere (1,4 milioane de abonați), l-a filmat într-un weekend de vară la Sibiu, în Gura Râului și în Piața Cibin. Titlul spune tot: „This Is How Transylvania Eats!! Ultimate Sibiu Food Tour!!” („Așa mănâncă Transilvania!! Turul culinar suprem al Sibiului!!”). Am urmărit tot episodul: iată ce a mâncat, cât a plătit și ce a spus, cu citatele originale și traducerea lor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Un vlogger american cu 1,4 milioane de abonați a mâncat două zile prin Sibiu: „Micii sunt cel mai bun lucru de pe planetă”, „cea mai bună miere din viața mea”, „de ce mă face țara asta atât de fericit?” — VIDEO 2

Sâmbătă dimineață, la piața țărănească: „Cea mai bună miere pe care am mâncat-o în viața mea”

Ziua începe la piața producătorilor, pe care americanul o prezintă drept „Peasants’ Market”, un târg „uriaș” cu miere, brânză, fructe, legume și haine tradiționale. După ce probează un ilic („This is, like, traditional clothes. Romania. This is dope”) și primește, pe stomacul gol, o palincă („Why would he do that to me? I don’t have food in my stomach yet”), ajunge la taraba unei apicultoare, Sara, care îi explică diferența dintre mierea de brad, de salcâm și de tei și îi spune că familia ei merge cu stupii prin toată țara.

„That’s like the best honey I’ve ever had in my life. I’ve had a lot of honey. That’s candy. Feel like a child again.” „E cam cea mai bună miere pe care am mâncat-o în viața mea. Și am mâncat multă miere. E ca o bomboană. Mă simt din nou copil.”

Urmează telemeaua („so fresh, the way it crumbles, not too salty”), pastramă de oaie la 130 de lei kilogramul, o pâine cu ceapă cumpărată cu 21 de lei de la Denisa („roughly, like, 4 euros… it’s almost like caramelized onion, but on a super fluffy inside”) și salam de Sibiu. La dulciuri se oprește la Elena, care face de opt ani ecler, cremșnit și prăjitură cu caise: „Eclair might be my new favorite dessert”. Gustă și afine sălbatice la 35 de lei kilogramul, de la Adela, și chiftele și tartar de păstrăv de la o păstrăvărie de munte.

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„This is real life, guys. This is real locals. This is not a tourist spot. This is a Saturday market, and this is where you’re gonna find the real good stuff.” „Asta e viața adevărată. Ăștia sunt localnici adevărați. Nu e un loc pentru turiști. E un târg de sâmbătă și aici găsești lucrurile cu adevărat bune.”

Sfatul lui pentru cei care vin: piața se strânge pe la ora 13.00, deși programul anunță 14.00, deci „Saturday morning, get here early. Opens around 8:00, 9:00 in the morning”.

Bujorul de Munte, Gura Râului: „De ce mă face țara asta atât de fericit?”

Cu o mașină închiriată, Hoffmann urcă seara la Festivalul Bujorul de Munte, din Gura Râului, „deep in the mountains in Romania at a traditional festival”. Stă de vorbă cu organizatoarea Silvia Macrea, care îi povestește că tatăl ei s-a născut în sat, că festivalul se ține de 22 de ani în primul weekend din iulie și că aici, pe munte, „oamenii au mii de oi”, de unde bulzul și portul alb-negru al zonei. Un membru al grupului Floare de Bujor îi explică în franceză că ideea festivalului a pornit din 2004 și îi mai toarnă o palincă „pentru gât”.

La grătar, un vânzător îi face „o farfurie specială” cu mici, pastramă și bulz. Verdictul:

„The mici is the best. It is the best thing on planet Earth, you guys. I love this about the Balkans. Every country does it a little differently.” Pentru tine Recomandat pentru tine Junii Sibiului la TVR 1 cu spectacolul de la Căntecele Munților dedicat lui Robert Târnăveanu Recomandat pentru tine Ora de Sibiu angajează jurnaliști: ce căutăm, ce nu căutăm și cum se aplică până pe 15 septembrie „Micii sunt cei mai buni. E cel mai bun lucru de pe planeta Pământ. Asta iubesc la Balcani: fiecare țară îi face puțin altfel.”

Bulzul „melts in your mouth… this one has the freshest cheese I’ve had”, iar după o bere de 2 euro rostește replica pe care o va repeta toată seara: „Why does this country make me so happy?”. Gustă țuică și plăcintă cu vișine de la o gospodină („You’re like my grandmother, serving me a lot of alcohol”), sloi de oaie („very earthy cheese, I love it”), cumpără ii pentru fiicele lui, o plăcintă cu Nutella de 2 euro și porumb fiert cu 10 lei. Îi întreabă pe localnici ce e special în România: un tânăr răspunde „Woman”, altul „Family and God is everything for me”. Concluzia lui, filmată cu munții în spate: „Te iubesc, România. Te iubesc, Sibiu”.

Duminică, Piața Cibin: mici la micul dejun și „raiul brânzeturilor”

A doua zi, la ora 9.00, intră în Piața Cibin: „When in Sibiu, you must visit the Cibin Market”, deschisă zilnic „de la 7.00 până pe la 16.00”. Primul lucru pe care îl face este să comande doi mici, 7 lei bucata, „mici for breakfast”, și să remarce muștarul de peste tot: „It’s all about mustard in this country. Obviously Saxon influence”.

Un sibian, Alex, se oferă să-l plimbe prin piață și îi spune că e cea mai mare din oraș și că majoritatea producătorilor vin din sudul țării. Americanul îi mărturisește că e a noua zi de călătorie prin România și că bunicul lui s-a născut la Cluj: „Transylvania is spectacular”. La sectorul de lactate, Betina, de la „Sibiana Betina”, îl trece prin brânză proaspătă („better than mozzarella, almost like a burrata”), telemea nesărată, caș dulce, smântână groasă și un kefir făcut de tatăl ei. Gustă și covrigi („way better version of a pretzel”), vede varza murată — „the land of cabbage” — și pleacă cu o lecție pe care o transmite publicului american: învață câteva cuvinte în limba țării în care mergi, „bună dimineața, mulțumesc”, pentru că vânzătorii din sud nu vorbesc engleză.

Piața Mare, Podul Minciunilor și turnul Bisericii Evanghelice

În centru, Hoffmann prezintă Piața Mare („a massive square… so many beautiful buildings dating back to the 1700s and 1800s, all very colorful”) și observă barierele montate pentru Turul Ciclist al Sibiului. Pe Podul Minciunilor spune legendele, inclusiv cea cu prăbușirea podului sub cel care minte, și testează: „This year, I get 10 million subscribers on YouTube. I think I’m good”.

Pentru 15 lei intră în Biserica Evanghelică, unde un ghid îi arată cele 67 de lespezi funerare, cele mai vechi din 1496 și 1499, mormântul lui Samuel von Brukenthal, „the rich guy exception” înmormântat aici în 1803, orga Sauer și piatra de mormânt a fiului lui Vlad Țepeș: „Guys, this is Vlad the Impaler’s son’s grave right here. What? That’s incredible”. Din turn, cu cele patru turnulețe care arătau că orașul avea drept de viață și de moarte, vede „as far as I can see, just mountains, the Carpathian Mountains”.

Supa bunicii la Café Wien și un botez la Catedrală

La Café Wien, lângă biserică, comandă supă cu găluște de griș și se emoționează: bunica lui, unguroaică din Szeged, i-o făcea mereu. „It’s incredible how it just teleports me back to my grandma’s cooking… this is Passover for me”. Întrebat, la rândul lui, ce înseamnă familia, răspunde: „Family for me is everything. I literally will give it all for my kids, for my parents, for my brother, my sister”.

Intră apoi în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”, construită în 1902, chiar în timpul unui botez, și explică publicului diferența dintre o biserică ortodoxă și una catolică: cupola cu Iisus și apostolii, frescele „never-ending”, mirosul de tămâie. „Wow, Sibiu is really beautiful.”

Casa Frieda: „bulz ciobănesc” — „o lasagna de mămăligă”

Ultima oprire este pe strada Nicolae Bălcescu, la Casa Frieda, unde a auzit că „they have the best bulz in all of Romania”. Managerul, Claudiu, îi scoate palinca „secretă” de sub tejghea, îi aduce bulz ciobănesc cu bacon și cârnați, obraz de porc cu sos „țigănesc” de roșii, ciuperci și ceapă, piure și o bere nefiltrată de Sibiu. Descrierea bulzului: „It’s basically a polenta lasagna… very meaty and hearty. If I close my eyes, I’m straight up in Bavaria”. Obrazul de porc e o premieră pentru el: „first time trying a pork cheek… definitely meaty, hearty”. Iar pe stradă, un organizator pe nume Dacian îi explică proba contratimp a Turului Ciclist: „You’re a Dacian. That’s the people before the Romans. I love it, bro”.

Rezumatul lui, spus de pe scena festivalului din Gura Râului, rămâne cel mai bun final: „I ate so much, experienced some great people, and that’s true culture here in Romania. But to be honest with you, I’m just mesmerized by the mountains.”

Sursă video și foto: Davidsbeenhere / YouTube. Citatele sunt transcrise din episod; traducerile aparțin redacției.