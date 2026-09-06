Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat duminică, 6 septembrie 2026, alegerile regionale din landul est-german Saxonia-Anhalt, cu 44,5% din voturi, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne difuzate de postul public ARD. Este de peste două ori scorul obținut de creștin-democrații de la CDU, partidul cancelarului federal Friedrich Merz, opriți la doar 18,5%. Dacă rezultatul se confirmă în numărătoarea oficială, ar fi prima dată de la Al Doilea Război Mondial când extrema dreaptă ajunge să conducă un land german — deși scorul e sub pragul majorității absolute, iar formarea unui guvern rămâne incertă.

Rezultatul: CDU se prăbușește, AfD are nevoie de 42 din 83 de mandate

Prăbușirea CDU e cea mai mare surpriză a serii: partidul creștin-democrat guverna landul din 2021, când obținuse 37,1% din voturi și 40 din cele 83 de mandate ale parlamentului regional (Landtag). Acum coboară la 18,5%, o pierdere de aproape jumătate din electoratul de acum cinci ani.

Pe locurile următoare se situează, potrivit sondajelor, stânga radicală Die Linke cu 9,5%, Verzii cu 9% și social-democrații de la SPD cu 8%. Alianța populistă BSW e creditată cu 5%, exact la limita pragului electoral, așa că rămâne nesigur dacă va intra în parlament.

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Pentru a guverna singură, AfD ar avea nevoie de cel puțin 42 din cele 83 de mandate din Landtag — o majoritate absolută pe care sondajele la ieșirea de la urne nu o confirmă încă; distribuția exactă a locurilor va fi lămurită de rezultatele finale.

Cine e Ulrich Siegmund, candidatul AfD supranumit cel mai controversat om din Germania

Liderul listei AfD în Saxonia-Anhalt este Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, membru al Landtag-ului regional încă din 2016 și co-lider al grupului parlamentar AfD din 2022. Politicianul, născut la Havelberg, a devenit una dintre cele mai discutate figuri ale campaniei după ce, în august, revista Der Spiegel i-a dedicat o copertă în care îl descria, într-un ton editorial dur, drept unul dintre cei mai periculoși politicieni din Germania. Siegmund a transformat însă coperta într-un instrument de campanie, semnând personal exemplare pentru susținători. Portretul politicianului, inclusiv scandalul de nepotism din familia sa, într-un material separat.

Numele său a mai apărut în spațiul public în 2023, când a participat la o întâlnire a extremei drepte de la Potsdam, ce a stârnit un scandal național; la scurt timp, parlamentul regional l-a înlăturat din funcția de președinte al comisiei pentru afaceri sociale.

Reacționând la primele sondaje, Siegmund a declarat pentru ARD:

„Am realizat exact ce ne-am propus. Am scris istorie în acest land.”

Alice Weidel, co-liderea AfD la nivel federal, a numit și ea rezultatul „istoric”.

Ce promite AfD la guvernare: deportări, „baby bonusuri” și ore de istorie rescrise

Campania lui Siegmund a mizat pe un program radical. AfD promite o „ofensivă de remigrare și deportare” a migranților fără forme legale, aplicată din prima zi de mandat. Partidul mai propune înlocuirea steagurilor curcubeu din școlile publice cu drapelul național și reducerea accentului pus, la orele de istorie, pe perioada celui de-al Treilea Reich.

Pentru a compensa lipsa forței de muncă imigrante, AfD vrea să atragă înapoi în țară germanii plecați în străinătate și oferă „baby bonusuri” familiilor, ca răspuns la scăderea populației landului, care numără doar 2,1 milioane de locuitori — una dintre cele mai mici din Germania.

„Zidul” politic (Brandmauer): mai rezistă?

De la înființarea AfD, în 2013, ca mișcare anti-euro, toate celelalte partide germane relevante au respectat un consens nescris — supranumit „Brandmauer”, zidul de foc — de a nu forma coaliții de guvernare cu extrema dreaptă. Un scor de 44,5%, dacă se confirmă, pune acest consens sub cea mai mare presiune de până acum: fie celelalte partide se reunesc într-o coaliție largă, anti-AfD, pentru a bloca accesul la guvernare, fie zidul cedează pentru prima dată la nivel de land.

Candidatul CDU, actualul ministru-președinte Sven Schulze, a suferit un eșec major, retrogradat pe locul al doilea, la mare distanță de AfD.

Context: al treilea land câștigat de AfD, cu Berlinul și Mecklenburg-Pomerania Inferioară pe listă

Victoria din Saxonia-Anhalt încununează un deceniu de creștere constantă a AfD. Prima alarmă majoră a venit în 2016, când CDU-ul Angelei Merkel a suferit o înfrângere usturătoare în fața extremei drepte la un scrutin regional din Berlin. Partidul a continuat să câștige teren: a preluat, în 2024, landurile Turingia și Saxonia, iar la alegerile parlamentare din februarie 2025, care l-au adus pe Friedrich Merz la cancelarie, extrema dreaptă a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa postbelică. Acum, în Saxonia-Anhalt, AfD a depășit pentru prima dată pragul de 40% într-un scrutin regional.

Berlinul și Mecklenburg-Pomerania Inferioară merg la vot peste doar două săptămâni, într-un climat electoral tot mai încins.