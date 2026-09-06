Pe scurt: Turiști păcăliți de agenții și de ChatGPT au ajuns cu autocarele într-o comună din Tulcea, la un festival care nu exista. Primarul a povestit tot pe Facebook, inclusiv testul făcut cu inteligența artificială.

Comuna Jurilovca, din județul Tulcea, a fost luată prin surprindere în acest weekend de un val de turiști veniți pentru Festivalul Borșului Lipovenesc, deși ediția din 2026 a evenimentului nu a fost organizată. Potrivit adevarul.ro, primarul comunei, Eugen Ion, a relatat că peste 10 autocare au ajuns sâmbătă, 5 septembrie 2026, în localitate, la care s-au adăugat numeroși alți turiști sosiți cu mașinile personale.

Festivalul fusese suspendat încă din 2025, pe fondul măsurilor de austeritate și al dificultăților bugetare, iar administrația locală anunțase public că evenimentul nu va avea loc nici în acest an. Cu toate acestea, pe rețelele de socializare au circulat, încă din vară, afișe și oferte ale unor agenții de turism care promovau excursii la festival, unele indicând sfârșitul lunii august, altele începutul sau mijlocul lunii septembrie.

„Atenție la informațiile false! Verificați întotdeauna sursele oficiale! Situația din acest weekend din Jurilovca este una care ne dovedește, încă o dată, că nu e nevoie de cine știe ce tehnici complicate pentru ca oamenii să fie păcăliți, induși în eroare, în ultimă instanță manipulați”, a scris primarul pe Facebook, precizând că atât pagina sa oficială, cât și cea a primăriei anunțaseră clar că festivalul nu are loc în 2026.

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Agențiile de turism, acuzate că nu au verificat informația

„Peste 10 autocare au ajuns astăzi în Jurilovca aducând turiști care credeau că vor participa la festival. Aici treaba e destul de clară. Oamenii nu și-au imaginat că agențiile nu s-au informat sau că au profitat de ei”, a spus Eugen Ion, adăugând că, independent de excursiile organizate, alți foarte mulți turiști au venit pe cont propriu, tot pentru festivalul inexistent.

Primarul susține că nicio agenție dintre cele identificate nu a contactat inițial primăria pentru a verifica dacă evenimentul urma să aibă loc. „Niciuna dintre aceste agenții nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, să întrebe dacă festivalul are loc sau să afle eventual o dată exactă. […] E o înșelătorie. Astfel, am mobilizat echipa și agențiile respective au fost sunate, una câte una, și rugate/somate să renunțe la a promova ceva fals”, a afirmat edilul, precizând că acest demers s-a derulat pe tot parcursul verii.

Un reprezentant al unei agenții de turism, Văduva Ștefan, a reacționat public, susținând că a încercat în repetate rânduri să obțină informații direct de la primărie. „Am sunat de nenumărate ori la primăria dumneavoastră, dar după ce am sunat de 4-5 ori în zile diferite nu s-a răspuns la telefon, apoi doamna care a răspuns într-un final după ceva vreme a zis că nu știe. […] Pe site-ul primăriei dumneavoastră nu scria nimic cum că ediția nu ar mai avea loc în 2026, ci scria de 2025”, a scris acesta, precizând că turiștii firmei sale au fost anunțați din timp și li s-a oferit o alternativă, o excursie la Gura Portiței.

Reprezentantul agenției a respins acuzația de înșelăciune: „Credeți că cineva ar prezenta o excursie ca fiind participarea la un festival, la care ajunge cu turiștii și nu este nimic? Cine sănătos la cap ar face așa ceva?”, a întrebat el, adăugând că problema a pornit „de la informarea precară și lipsa de comunicare”.

Primarul a revenit cu o replică, negând că administrația nu ar fi putut fi contactată. „De anunțat anunțăm când facem ceva, nu când nu facem. La telefoanele Primăria Comunei Jurilovca se răspunde mereu în timpul orelor de program, în zilele lucrătoare”, a precizat Eugen Ion, menționând că exista și varianta contactării prin mesageria paginilor de Facebook ale primăriei sau a sa personală. Referitor la situația din 5 septembrie, edilul a spus că oamenii au fost aduși „la festival” cu autocarul, iar la sosire „s-a dat vina pe autoritățile care n-au mai organizat festivalul care nu se organiza oricum anul acesta”.

Testul primarului cu ChatGPT a confirmat confuzia

Pentru a înțelege amploarea confuziei, administrația locală a făcut propriul test cu inteligența artificială. „Noi, organizatorii de facto ai festivalului, care NU am organizat festivalul, am întrebat ChatGPT dacă anul acesta Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca are loc și am primit, halucinant, răspunsul că da, el se desfășoară în acest weekend, 4-5 septembrie!”, a povestit Eugen Ion.

Potrivit primarului, una dintre cauzele posibile ale răspunsului eronat este existența pe internet a numeroase pagini comerciale și oferte turistice care au asociat numele festivalului cu excursii în Jurilovca și Delta Dunării, deși nu exista niciun anunț oficial al primăriei. „Inteligența artificială nu gândește și, mai mult, greșește. Nu face diferența între informația adevărată și cea falsă. Nu poate verifica dacă o informație e adevărată. Noi, însă, putem”, a subliniat edilul, care a mai amintit și cazul unui anunț fals în care imaginea Cetății Enisala era folosită pentru promovarea festivalului.

Primarul a precizat că administrația locală nu este împotriva turismului și colaborează cu agențiile serioase, dar cere ca vizitatorii să vină „asumat”, știind ce oferă cu adevărat Jurilovca. La finalul mesajului, el a transmis un gând și turiștilor ajunși în weekend fără să știe că festivalul nu are loc: „Sper că dumneavoastră, turiștii care ați ajuns în acest weekend la Jurilovca, ați avut parte de momente frumoase la noi. Chiar și fără festivalul borșului, de această dată”.