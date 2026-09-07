Un american cu peste un milion de abonați pe YouTube a petrecut un weekend la Sibiu, în Gura Râului și în Piața Cibin și a rezumat totul în câteva replici care merită păstrate. Am transcris integral episodul „This Is How Transylvania Eats!! Ultimate Sibiu Food Tour!!” („Așa mănâncă Transilvania!! Turul culinar suprem al Sibiului!!”), publicat de David Hoffmann (Davidsbeenhere) — aici este povestea completă a vizitei — și am ales cele mai bune 18 momente, în ordinea în care apar în video, cu minutul la care le găsiți.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: 18 replici haioase ale unui vlogger american despre Sibiu — VIDEO

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: 18 replici haioase ale unui vlogger american despre Sibiu — VIDEO 2

1. Despre Sibiu, în prima secundă (00:00)

„This is Sibiu, one of the best preserved medieval cities in all of Transylvania. It was a fortified Saxon city. As you can see, beautiful architecture all over the place.” „Acesta e Sibiul, unul dintre cele mai bine păstrate orașe medievale din toată Transilvania. A fost un oraș săsesc fortificat. După cum vedeți, arhitectură frumoasă peste tot.”

Deschiderea episodului, filmată în centrul istoric, sâmbătă dimineață.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

2. Prima palincă, pe stomacul gol (00:53)

„Why would he do that to me? I don’t have food in my stomach yet.” „De ce mi-ar face una ca asta? Încă n-am nimic în stomac.”

La piața producătorilor, un vânzător îi întinde un pahar înainte să fi gustat ceva. Concluzia, două secunde mai târziu: „I love this guy”.

3. Mierea de la Sara (02:04)

„That’s like the best honey I’ve ever had in my life. I’ve had a lot of honey. That’s candy. Feel like a child again.” „E cam cea mai bună miere pe care am mâncat-o în viața mea. Și am mâncat multă miere. E ca o bomboană. Mă simt din nou copil.”

Miere de brad, salcâm și tei, de la o familie de apicultori care merge cu stupii prin toată țara.

4. Piața de sâmbătă, fără turiști (02:36)

„This is real life, guys. This is real locals. This is not a tourist spot. This is a Saturday market, and this is where you’re gonna find the real good stuff.” „Asta e viața adevărată. Ăștia sunt localnici adevărați. Nu e un loc pentru turiști. E un târg de sâmbătă și aici găsești lucrurile cu adevărat bune.”

Sfatul lui: veniți devreme, pe la 8-9, pentru că la 13.00 tarabele deja se strâng.

5. Eclerul Elenei (07:14)

„Oh my God, eclair might be my new favorite dessert.” „Doamne, eclerul ar putea deveni desertul meu preferat.”

Elena face de opt ani ecler, cremșnit și prăjitură cu caise pentru piață.

6. Afinele sălbatice de la Adela (10:13)

„They’re like blue Gushers.” „Sunt ca niște Gushers albastre.”

Gushers sunt bomboanele gumate americane care „pocnesc”. 35 de lei kilogramul, de la o producătoare de lângă Sibiu.

7. Micii, la Bujorul de Munte (19:23)

„It is the best thing on planet Earth, you guys. I love this about the Balkans. Every country does it a little differently.” „E cel mai bun lucru de pe planeta Pământ. Asta iubesc la Balcani: fiecare țară îi face puțin altfel.”

Farfuria „specială” de la grătar, la Gura Râului: mici, pastramă, bulz și muștar — „Team mustard, not team mayo”.

8. Replica episodului (20:45)

„Why does this country make me so happy?” „De ce mă face țara asta atât de fericit?”

Rostită cu gura plină de bulz cu smântână, în fața scenei festivalului.

9. Pe hartă (21:45)

„This is life, being in the middle of a festival in the mountains in Romania. When I look on the map I’m like, „I can’t even believe I’m here”.” „Asta e viața: în mijlocul unui festival, în munții din România. Când mă uit pe hartă îmi zic: „Nu-mi vine să cred că sunt aici”.”

Cu o bere de 2 euro în mână.

10. Gospodina cu țuica (22:55)

O producătoare din Gura Râului îi umple paharul cu țuică și îi dă plăcintă cu vișine.

11. Declarația (27:55)

„Te iubesc, România. Te iubesc, Sibiu.”

Spusă în română, la finalul serii de la festival, după ce mai mulți localnici i-au răspuns la întrebarea „ce e special în România?” cu „family and God”.

12. Munții (28:38)

„I ate so much, experienced some great people, and that’s true culture here in Romania. But to be honest with you, I’m just mesmerized by the mountains.” „Am mâncat atât de mult, am cunoscut oameni minunați și asta e cultura adevărată aici, în România. Dar, sincer, munții m-au hipnotizat.”

Bilanțul serii de la Gura Râului.

13. Muștarul și sașii (30:20)

„It’s all about mustard in this country. Obviously Saxon influence. I love you Germans. Ich liebe dich.” „Totul se învârte în jurul muștarului în țara asta. Evident, influență săsească. Vă iubesc, nemților. Ich liebe dich.”

Duminică dimineață, la mici în Piața Cibin, 7 lei bucata.

14. Bunicul din Cluj (31:27)

„Transylvania is spectacular. It’s the best area in Romania. I agree, but I’m a little biased. My grandfather was born here. In Cluj.” „Transilvania e spectaculoasă. E cea mai frumoasă zonă din România. Sunt de acord, dar sunt puțin subiectiv: bunicul meu s-a născut aici. La Cluj.”

Dialog cu Alex, un sibian care s-a oferit să-l plimbe prin piață.

15. Podul Minciunilor (37:32)

„They say if you make a lie when you’re on it, it’ll collapse. This year, I get 10 million subscribers on YouTube. I think I’m good.” „Se spune că, dacă minți când ești pe el, se prăbușește. Anul ăsta ajung la 10 milioane de abonați pe YouTube. Cred că e în regulă.”

Podul nu s-a prăbușit. Canalul are 1,4 milioane.

16. Turnul cu drept de viață și de moarte (38:32)

„Those four turrets at the top showed people that this church basically had the power to sentence people to death. I don’t know how Christlike that is, but hey, medieval times, everything was game.” „Cele patru turnulețe din vârf le arătau oamenilor că această biserică avea puterea de a condamna la moarte. Nu știu cât de creștinesc e asta, dar, ce să-i faci, în Evul Mediu totul era permis.”

La Biserica Evanghelică, unde ghidul îi arată apoi mormântul fiului lui Vlad Țepeș și pe cel al lui Brukenthal — „the rich guy exception”.

17. Supa bunicii, la Café Wien (43:26)

„Wow, this is Passover for me. It’s incredible how it just teleports me back to my grandma’s cooking.” „Uau, pentru mine e ca de Paștele evreiesc. E incredibil cum mă teleportează înapoi la mâncarea bunicii.”

Supă cu găluște de griș. Bunica lui era unguroaică din Szeged.

18. Bulzul de la Casa Frieda (49:32)

„This is definitely a polenta lasagna. Very meaty and hearty. If I close my eyes, I’m straight up in Bavaria.” „Asta e clar o lasagna de mămăligă. Foarte cărnoasă, consistentă. Dacă închid ochii, sunt direct în Bavaria.”

Bulz ciobănesc cu bacon și cârnați, obraz de porc și bere nefiltrată de Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu.

Sursă video și foto: Davidsbeenhere / YouTube. Citatele sunt transcrise din episod; traducerile aparțin redacției.