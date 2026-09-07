A terminat șef de promoție, dar a ales să predea în două sate din Sibiu. Serghei: ”Am vrut să mă întorc acasă” / foto

La doar 21 de ani, Serghei Frunzescu a intrat pentru prima dată în sala de clasă nu ca elev, ci ca profesor. Proaspăt absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a terminat șef de promoție, tânărul sibian s-a întors acasă pentru a preda matematica și pentru a încerca să le arate copiilor că această materie poate fi mai mult decât o înșiruire de formule și exerciții.

Visul lui Serghei nu este însă unul apărut peste noapte, ci a început încă din gimnaziu, când avea, la rândul său, un profesor care i-a rămas în minte. „Voiam să mă fac profesor din gimnaziu. Am avut-o pe doamna profesoară David Viorica, la Școala Nr. 8. Mi-a plăcut foarte mult și atunci am zis că vreau să fiu și eu în locul ei”, povestește Serghei.

A urmat apoi Colegiul Național „Octavian Goga”, unde a studiat matematica și informatica, iar după liceu a plecat la Cluj pentru facultate.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Șef de promoție la facultate

Anii de facultate au confirmat că alegerea făcută în adolescență era cea potrivită. Serghei a absolvit Facultatea de Matematică a UBB ca șef de promoție. A avut inclusiv posibilitatea de a rămâne la Cluj pentru a-și continua parcursul academic, cu master și apoi doctorat, însă a ales să se întoarcă în orașul natal. „Mereu mi-am dorit să fiu profesor și am vrut să mă întorc acasă”, spune tânărul.

Și întoarcerea acasă nu a fost una simbolică. Serghei a obținut 9,55 la examenul de titularizare, iar postul pe care și-l dorea era disponibil. Astfel, la numai 21 de ani, a devenit profesor titular pe perioadă nedeterminată. Acum predă la școlile din Loamneș și Alămor, unde are clase de gimnaziu.

Serghei cu lucrarea “Aspecte metodice privind studiul polinoamelor în învățământul preuniversitar” la Conferința Națională Didactica Matematicii

Prima zi la catedră: emoții și multe priviri curioase

Chiar dacă matematica îi este familiară, catedra este o experiență cu totul nouă. „Am emoții, mai ales că predau la toate clasele, de la a V-a la a VIII-a, în două școli”, recunoaște Serghei.

Primele întâlniri cu elevii i-au confirmat însă că a făcut alegerea potrivită. „Am intrat într-o clasă și erau ochi și urechi. Copiii sunt foarte entuziasmați”, spune tânărul.

Pentru un profesor care are doar 21 de ani, apropierea de elevi poate părea mai ușoară. De aceea, vrea să construiască ore în care elevii să fie implicați și să înțeleagă ceea ce fac, nu doar să memoreze.

„Încerc să fac lucrurile interactive, să facem joculețe și să nu reținem formule, ci să înțelegem. Să folosim și aplicații, să fiu mai aproape de ei, să-i conving să le placă matematica. Îmi doresc să îi fac să înțeleagă și poate chiar să exceleze”, spune Serghei.

Cea mai mare provocare: două clase în aceeași oră

Una dintre cele mai mari provocări pentru noul profesor va fi reprezentată de clasele simultane. Serghei va trebui să lucreze în același timp cu elevi de niveluri diferite, ceea ce înseamnă că fiecare minut al orei trebuie bine organizat. Are deja o strategie. „O să predau simultan la Clasa a VI-a și a VII-a. O să structurez orele astfel încât să mă ocup de elevi în mod egal”, spune profesorul.

Pentru el, faptul că predă într-o școală din mediul rural nu reprezintă un dezavantaj. „Nu văd o diferență. Faptul că sunt în mediul rural și nu la oraș este doar vorba despre distanță. Eu cred că trebuie să dăm aceeași șansă tuturor copiilor”, adaugă Serghei.

Matematica nu este singura lui pasiune

Deși matematica ocupă un loc important în viața lui, Serghei nu vrea să se limiteze la ea. În noiembrie 2025, a participat la o conferință de specialitate cu lucrarea „Aspecte metodice privind studiul polinoamelor în învățământul preuniversitar”, lucrare care a fost ulterior publicată în revista de specialitate „Didactica Mathematica”.

De asemenea, în luna februarie a acestui an, a publicat în „Gazeta Matematică B” patru probleme, câte una pentru fiecare clasă de liceu.

Dincolo de formule, teoreme și demonstrații, tânărul profesor își păstrează și pasiunile care îl ajută să rămână conectat la lumea din afara matematicii. Cântă la chitară cel puțin o jumătate de oră în fiecare zi, citește, joacă tenis și chiar participă la competiții sportive.

Serghei la Șopa Forest Race

Pentru Serghei, dezvoltarea nu se poate face într-o singură direcție. „Trebuie să fim dezvoltați pe toate planurile”, spune el, convins că un profesor trebuie să le ofere elevilor mai mult decât informații din manual.

Citește și: Unul dintre cei mai longevivi directori de școală din județul Sibiu se retrage la 70 de ani. Gheorghe Banciu: ”Îmi pare rău că plec”