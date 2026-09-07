Pe scurt: Poliția a găsit un minor la volan lângă Laslea, iar bărbatul care i-a dat mașina a ajuns și el cu dosar penal. Ce riscă amândoi.

Polițiștii rutieri au oprit pentru control, duminică, 6 septembrie 2026, în jurul orei 16:00, în apropierea localității Laslea, un autoturism condus de un tânăr localnic în vârstă de 15 ani.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că adolescentul nu avea cum să dețină permis de conducere. Totodată, oamenii legii au stabilit că autoturismul i-a fost încredințat de un bărbat de 37 de ani, din județul Vâlcea, care se afla în mașină alături de minor în momentul controlului.

Dosare penale pentru adolescent, dar și pentru bărbatul care i-a dat mașina

În urma constatărilor, Poliția Orașului Dumbrăveni a deschis dosare de cercetare penală pentru ambele persoane implicate. Tânărul de 15 ani este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis, în timp ce bărbatul de 37 de ani riscă un dosar pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere.

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Cazul de la Laslea nu este singular în județ. Un incident similar a fost semnalat recent și în zona Mediașului, unde un tânăr de 17 ani a fost surprins la volan cu mașina pusă la dispoziție de un prieten, situație care s-a soldat de asemenea cu dosare penale pentru ambii implicați.