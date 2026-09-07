Pe scurt:
Șantierul din Veterani se apropie de final: după luni de lucrări, străzile primesc primul strat de asfalt. Iată ce zonă exactă este vizată și ce vor avea nou locuitorii de acolo.
În cartierul Veterani din Sibiu a început așternerea asfaltului, potrivit unui anunț al Primăriei Sibiu. Municipalitatea precizează că șantierul se apropie cu pași repezi de finalizare, astfel că locuitorii din zonă vor circula în curând pe străzi modernizate, cu trotuare corespunzător amenajate, iluminat public eficient și spații de parcare.
Este vorba despre o investiție finanțată din bugetul local al municipiului, destinată viabilizării zonei delimitate de străzile General Gheorghe Mărdărescu, Căpitan Grigore Ignat, General Grigore Baștan, General Nicolae Dăscălescu, Dimitrie Cunțan și Nicolae Branga.
Primăria Sibiu a mulțumit locuitorilor din cartier pentru înțelegere și răbdare pe durata lucrărilor. Șantierul din cartierul Veterani a avansat treptat în ultimele luni, iar așternerea asfaltului marchează una dintre ultimele etape ale proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere din zonă.
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