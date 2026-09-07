Sportiva Sofia Maria Filip, legitimată la ACS Pugilistic Sibian a cucerit medalia de argint la Campionatul Național de box U 19!

Tânăra Sofia Maria Filip (17 ani), legitimată la ACS Pugilistic Sibian, a reușit o performanță remarcabilă la Campionatul Național de Box Feminin 2026 de la Eforie Nord, acolo unde și-a adjudecat medalia de argint .

Competiția a fost organizată sub egida Federației Române de Box și a reunit cele mai bune sportive din țară la categoriile cadete, junioare, tineret și senioare.

Ghidată de la colțul ringului de Adrian Panainte și antrenată de Daniel Olteanu, sibianca a confirmat potențialul uriaș pe care îl are.

“Cu siguranță aceasta medalie a deschis drumul spre aurul mult așteptat, fiind o recompensă și pt antrenori” a declarat conducerea clubului ACS Pugilistic Sibian.

Sofia Filip nu este la prima performanță în boxul feminin și și-a construit treptat drumul spre performanță.

În competițiile de verificare ”Cupa Silaghi” și „Cupa Sibiană de Box”, ea a atras deja atenția prin motivația de a merge mai departe, chiar și în momentele în care lipsa de adversare la categoria ei o ducea direct în fazele superioare.

Titlul de vicecampioană națională la U 19 plasează din nou Sibiul pe harta boxului feminin de performanță și validează proiectul sportiv dezvoltat de antrenorii Daniel Olteanu, Adrian Panainte și Gheorghe Niță, cei care continuă să descopere și să șlefuiască tinere talente în „nobila artă”.

Sofia Maria Filip devine astfel un model de urmat pentru fetele din Sibiu care vor să pășească într-o sală de box, unde sportul de contact oferă nu doar disciplină, ci și satisfacții majore.

