O întâlnire cu un urs s-a transformat într-o situație periculoasă pentru mai mulți turiști aflați pe Transfăgărășan, în 6 septembrie. Lucian Popa, finalist al emisiunii Survivor România 2026, a intervenit în momentul în care a observat un urs care se îndrepta direct spre un grup de turiști.

Lucian Popa are 43 de ani, este din Craiova și este antrenor sportiv, fiind pasionat de fitness și sporturile de anduranță. În 2026, acesta a participat la Survivor România, în echipa Războinicilor, și a avut un parcurs lung în competiție, ajungând până în marea finală. Trofeul a fost câștigat, în cele din urmă, de Gabi Tamaș.

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▶ Vezi pagina acestui video: Au dat nas în nas cu ursul pe Transfăgărășan: un finalist Survivor i-a văzut și s-a întors imediat după ei — VIDEO

Ursul mergea direct spre turiști

Incidentul de pe Transfăgărășan s-a petrecut în timp ce Lucian Popa cobora dinspre Barajul Vidraru. La un moment dat, un urs i-a apărut în fața mașinii și se deplasa pe mijlocul drumului.

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Animalul se îndrepta către un grup de trei tineri care făcuseră o drumeție și încercau să ajungă la mașina lor. Potrivit lui Lucian Popa, turiștii s-au speriat când au văzut ursul, iar acesta părea că se îndreaptă direct spre ei.

„În timp ce coboram dinspre barajul Vidraru, mi-a apărut un urs în fața mașinii care mergea pe mijlocul drumului. Întâmplarea face ca ursul se îndrepta către un grup de 3 băieți care făcuseră o drumeție și voiau să ajungă la mașina lor. Ei s-au speriat când l-au văzut, iar ursul îi fixase cu privirea și venea direct spre ei”, a povestit Lucian Popa.

„Ne iei și pe noi?”

Văzând situația, fostul concurent Survivor a decis să intervină. A dat puțin cu spatele, a ajuns în apropierea turiștilor și i-a luat în mașină.

„Atunci eu am dat puțin cu spatele, am ajuns lângă ei și i-am luat repede în mașină”, a relatat acesta.

Doi dintre turiști au urcat în autoturism. Unul s-a așezat pe locul pasagerului, iar cel de-al doilea s-a ghemuit în partea din spate, lângă bicicletă.

„Ne iei și pe noi?”, i-ar fi spus turiștii lui Lucian Popa.

Totul s-a încheiat fără niciun incident, însă pentru câteva secunde situația a fost una extrem de tensionată.

„Nu știu ce intenții avea ursul și nici ce s-ar fi întâmplat dacă băieții rămâneau acolo, dar cred că am fost cu toții în locul potrivit la momentul potrivit”, a spus Lucian Popa.

Acesta și-a întrebat ulterior urmăritorii ce ar fi făcut dacă s-ar fi aflat în locul celor trei tineri și s-ar fi întâlnit față în față cu ursul.

Oamenii au ajuns să arunce cu petarde în urs

Cazul lui Lucian Popa nu este unul izolat. Cu doar două zile înainte, un alt turist a filmat o întâlnire cu un urs pe Transfăgărășan, iar imaginile arată cât de diferit pot reacționa oamenii atunci când animalele ajung foarte aproape de șosea.

În imaginile filmate de acesta apare un urs aflat pe marginea drumului. Potrivit relatării lui Daniel K., mașina din fața sa a oprit în apropierea animalului, iar o persoană a coborât geamul și a aruncat o petardă spre urs.

Un astfel de gest nu este însă o soluție și poate fi extrem de periculos. Aruncarea unei petarde spre un animal sălbatic poate provoca o reacție imprevizibilă a ursului, care se poate speria, agita sau îndrepta chiar spre oameni ori mașini. În plus, folosirea petardelor în apropierea faunei sălbatice poate avea consecințe și pentru persoana care recurge la acest gest, în funcție de tipul materialului pirotehnic și de circumstanțele în care este folosit.