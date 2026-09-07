Bancnota de 100 de lei care costă 240 de lei: BNR o pune în vânzare pentru colecționari

Pe scurt: O bancnotă specială de 100 de lei, un tiraj limitat la 16.000 de exemplare și prețuri de până la 840 de lei pentru colecționari — iată ce pregătește BNR pentru pasionații de numismatică.

Banca Națională a României lansează o nouă emisiune numismatică dedicată împlinirii a 190 de ani de la nașterea lui Eugeniu Carada, întemeietorul instituției, potrivit Economica.net.

Emisiunea cuprinde o bancnotă aniversară din polimer cu valoare nominală de 100 de lei și o coală specială formată din patru astfel de bancnote, gândite ca piese de colecție și nu pentru circulație curentă.

Rezervările online pentru cei interesați să achiziționeze noile piese încep pe 15 septembrie 2026, de la ora 09:00, pe site-ul băncii centrale. Vânzarea directă, pentru cei care preferă să cumpere fizic, se va face prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

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Cât costă noile piese pentru colecționari

Bancnota aniversară de 100 de lei se vinde la prețul de 240 de lei și include un pliant de prezentare tradus în română, engleză și franceză. Coala specială, formată din patru bancnote aniversare, costă 840 de lei și vine cu certificat de autenticitate și plic personalizat.

Tirajul aprobat pentru această emisiune este limitat: 16.000 de bancnote aniversare pentru colecționare, cu valoare nominală de 100 de lei, și 1.000 de coli speciale, fiecare formată din patru bancnote aniversare de aceeași valoare.

Este cea mai recentă din seria de emisiuni numismatice ale BNR dedicate unor personalități sau momente importante din istoria instituției, similară demersului prin care banca centrală a introdus anterior bancnota de 200 de lei cu Moara cu noroc din Muzeul Astra.