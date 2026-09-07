Pe scurt: Uniforme școlare, biserică și educație: ce a discutat PSD Sibiu la festivitatea de deschidere a anului școlar de la Loamneș.

Reprezentanți ai Organizației Municipale PSD Sibiu au participat, luni, 7 septembrie 2026, la deschiderea noului an școlar în comuna Loamneș și în localitățile aparținătoare, Armeni, Alămor și Hașag, alături de primarul Maria Greavu și de inspectorul școlar general Marius Novac.

Potrivit comunicatului PSD, la festivitate au fost prezenți și preoți din localitate, invitați de primarul comunei.

„M-a impresionat, ca de fiecare dată, faptul că doamna primar i-a invitat alături de comunitate și pe preoții din localitate. Cred că este important ca școala și Biserica să meargă mână în mână, pentru că educația nu înseamnă doar acumulare de informații, ci și formarea caracterului și a valorilor copiilor noștri”, se arată în comunicat.

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Textul face și o referire critică la contextul politic actual: „Cu atât mai mult într-o perioadă în care asistăm la un adevărat asalt al unor politicieni și partide fără Dumnezeu asupra Bisericii și asupra valorilor care au stat la baza societății românești”.

Primarul comunei Loamneș, felicitat pentru dezvoltarea infrastructurii școlare

În comunicat este apreciată activitatea primarului Maria Greavu: „O felicit pe doamna primar pentru felul în care a dezvoltat comuna. Nu doar infrastructura și utilitățile au fost puse la punct, ci și școlile, care sunt astăzi dotate la standarde moderne”.

Proiectul de lege privind reintroducerea uniformelor școlare

În cadrul evenimentului a fost discutat și proiectul de lege privind reintroducerea uniformelor școlare, depus în sesiunea parlamentară trecută de reprezentanți PSD, alături de alți colegi parlamentari. Potrivit comunicatului, inițiativa a fost construită în urma întâlnirilor din teritoriu cu părinți, bunici și cadre didactice, „care s-au pronunțat în mare parte în favoarea uniformei”.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Deschidere de an școlar la Loamneș.

Despre educație, comunitate și reintroducerea uniformelor în școli

Am participat astăzi, alături de doamna primar Maria Greavu și de inspectorul școlar general Marius Novac, la deschiderea noului an școlar în comuna Loamneș și în localitățile aparținătoare, Armeni, Alămor și Hașag.

M-a impresionat, ca de fiecare dată, faptul că doamna primar i-a invitat alături de comunitate și pe preoții din localitate. Cred că este important ca școala și Biserica să meargă mână în mână, pentru că educația nu înseamnă doar acumulare de informații, ci și formarea caracterului și a valorilor copiilor noștri.

Cu atât mai mult într-o perioadă în care asistăm la un adevărat asalt al unor politicieni și partide fără Dumnezeu asupra Bisericii și asupra valorilor care au stat la baza societății românești.

O felicit pe doamna primar pentru felul în care a dezvoltat comuna. Nu doar infrastructura și utilitățile au fost puse la punct, ci și școlile, care sunt astăzi dotate la standarde moderne.

Am discutat și despre proiectul de lege privind reintroducerea uniformelor școlare, pe care l-am depus în sesiunea parlamentară trecută, alături de alți colegi parlamentari.

Este un proiect pe care l-am construit și în urma întâlnirilor din teritoriu cu părinți, bunici și cadre didactice, care s-au pronunțat în mare parte în favoarea uniformei.

Uniforma nu înseamnă doar disciplină și ordine. Înseamnă apartenență, respect pentru școală și pentru colegi, poate contribui la reducerea diferențelor sociale afișate prin haine și poate limita situațiile care generează bullying.

În același timp, uniforma poate crește siguranța în școli: personalul poate identifica mult mai ușor elevii aparținând unității de învățământ și poate observa mai rapid persoanele străine care pătrund în spațiul școlar.

Nu inventăm nimic. În Anglia, Franța, Italia, Statele Unite și în multe alte țări, uniforma școlară este deja o realitate în numeroase unități de învățământ.

Cred că și România poate redescoperi lucrurile simple care aduc ordine, respect, responsabilitate și sentimentul de apartenență.

Succes și cât mai multe reușite elevilor și cadrelor didactice, în noul an școlar!” a transmis PSD Sibiu

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