Pe scurt: Facturile prosumatorilor ar putea arăta complet diferit de la un anotimp la altul: iarna prețul e de aproape șase ori mai mare decât vara, arată prima ofertă de acest tip apărută pe piață.

Furnizorii de energie au început să pună în practică o schimbare anunțată încă din momentul aprobării noii legi a prosumatorilor, care obligă furnizorii la plata lunară a energiei injectate în rețea.

Potrivit Economica.net, care scria acum două săptămâni că decontarea lunară ar putea deschide poarta unor contracte sezoniere pentru prosumatori, cu prețuri diferite de vară și de iarnă, o astfel de ofertă a apărut deja pe piață.

E.ON Energie, unul dintre marii furnizori de energie ai populației, a trimis clienților prosumatori oferte cu două prețuri aplicabile de-a lungul unui an: unul pentru perioadele cu radiație solară redusă și altul, mult mai mic, pentru perioadele cu soare mult. Prețul energiei active este identic atât pentru energia livrată de prosumator în rețea, cât și pentru energia consumată de acesta din rețea.

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Cum arată concret prețurile din ofertă pentru cele două sezoane

Pentru perioada 1 octombrie 2026 – 31 martie 2027, cea cu radiație solară redusă, prețul energiei active este de 0,81 lei/kWh — acesta fiind prețul pe care E.ON îl plătește prosumatorului pentru energia injectată în rețea.

În aceeași perioadă, prosumatorul plătește către E.ON energia consumată din rețea la un preț de 1,71 lei/kWh, cu toate tarifele de rețea și taxele incluse.

Pentru intervalul 1 aprilie – 30 septembrie 2027, perioada cu radiație solară mare, situația se inversează: prețul energiei active plătit de E.ON prosumatorului pentru energia livrată în rețea scade la doar 0,14 lei/kWh.

În schimb, prosumatorul plătește pentru energia consumată din rețea în această perioadă doar 0,90 lei/kWh, tot cu tarife și taxe incluse.

Practic, un astfel de contract cu preț diferențiat pe sezoane înseamnă că, iarna, atât energia cumpărată, cât și cea vândută de prosumator sunt plătite mult mai scump decât vara, când producția din panourile fotovoltaice este mare, dar valoarea energiei injectate scade considerabil.

Numărul prosumatorilor a depășit 360.000 la nivel național

Numărul prosumatorilor din România ajunsese, la finalul lunii iunie 2026, la aproape 360.000, potrivit datelor ANRE. Capacitatea instalată a acestora a depășit 4.000 MW, ajungând la 4.019 MW — o putere similară cu cea a parcurilor fotovoltaice dispecerizabile. Doar în luna iunie au apărut 1.300 de noi prosumatori, conform acelorași date.

Din totalul de aproape 360.000 de prosumatori, majoritatea sunt persoane fizice — 324.000 — însă puterea instalată este împărțită aproximativ egal: circa 2.070 MW la persoanele care au instalații în case și curți și 1.950 MW la cele aproape 35.000 de firme care au statutul de prosumator.

Modificările privind legea prosumatorilor vin după ce, în luna august, a fost anunțată și o schimbare a TVA pentru panourile fotovoltaice și bateriile de stocare.