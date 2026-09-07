Catedrala din Mediaș, plină până la refuz înainte de începerea școlii: peste 1.000 de oameni la sărbătoarea familiei / foto

Pe scurt: Mii de medieșeni au umplut curtea Catedralei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” pentru un eveniment care a combinat rugăciunea, muzica populară și un concert cu artiști locali.

Protopopiatul Ortodox Mediaș, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș, a marcat duminică, 6 septembrie 2026, sfârșitul vacanței școlare printr-un eveniment dedicat familiei și comunității.

Manifestarea, intitulată „Bucurie în familie”, s-a desfășurat în curtea Catedralei Ortodoxe „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” și în curtea Clubului Sportiv Școlar din Municipiul Mediaş, adunând peste 1.000 de persoane, familii, copii și preoți din Mediaș și din jurisdicția teritorială a protopopiatului, potrivit unui comunicat al Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Rugăciune și cântece religioase în Catedrala Mediașului

Prima parte a întrunirii a avut loc în interiorul Catedralei, unde soborul de preoți, condus de preotul Flaviu Fleșer, s-a rugat pentru familiile prezente, pentru copii și dascăli, cu ocazia începutului noului an școlar.

Cei prezenți au audiat imnuri religioase interpretate de Corul de copii „Sf. Arh. Mihail și Gavril” al Catedralei din orașul de pe Târnava Mare, precum și de trei interprete de muzică populară din zonă.

„Iubiți copilași, iubiți tineri, preacucernici părinți, domnule primar, domnilor primari, domnilor profesori, doamnelor profesoare, dragi părinți și bunici, îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi minunată pe care o petrecem împreună. Un timp în care fiecare dintre dumneavoastră v-ați coagulat efortul astfel încât să reușiti să fiți prezenți în Catedrala Mediașului, aducându-i împreună mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care neîncetat le revarsă în viețile familiilor noastre, în viețile comunităților noastre, în viața urbei noastre medieșene, în viața fiecărei comune și a fiecărui sat din protopopiatul nostru. Am denumit întâlnirea noastră «Bucurie în familie» și cred că acum generăm cea mai frumoasă imagine a familiei. Sunteți minunați, ați reușit să împânziți catedrala până la refuz și lucrul acesta ne emoționează”, a declarat Protopopul de Mediaș, preotul Flaviu-Gabriel Fleșer.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a subliniat amploarea prezenței la eveniment: „Precucernice părinte protopop, precucernici părinți din Protopopiatul Ortodox Mediaș, stimați primari invitați, dragi copii, dragi medieșeni, vreau să știți că nu îmi amintesc vreo zi în care am fost la biserică și au fost atât de mulți copii, atât de mulți oameni tineri, și nu numai tineri. În ziua în care m-am întâlnit cu părintele protopop să discutăm despre acest eveniment, am spus de la început da, pentru că era vorba de Biserică și de educație. Consider că acestea sunt baza oricărei societăți și vreau să-i mulțumesc părintelui protopop pentru acest eveniment gândit pentru începutul unui an școlar care se anunță greu, dar, în același timp, vreau să le mulțumesc cadrelor didactice cu care am avut o colaborare foarte bună pe perioada verii, pentru că împreună am reușit să le punem la dispoziție toată baza materială pentru ca în orașul nostru școala să înceapă în condiții foarte bune”, a spus edilul.

Gheorghe Roman a adăugat: „Așadar, dragi copii, vă urez mult succes în noul an școlar, cadrelor didactice le urez să aibă parte de răbdare și de multă înțelegere, iar noi, părinții știm ce avem de făcut”.

Concert susținut de artiști locali și mulțumiri pentru organizatori

În ultima parte a evenimentului, toți cei prezenți au asistat la un concert susținut de artiști locali, printre care Virgil Suciu și Grupul Motto, alături de elevii Clubului Copiilor din Municipiul Mediaș: Sara Gabriela Boieșan, Rotar Iuga Lucas, Rotar Iuga Karina și Kondo Antonia.

Organizatorii au mulțumit profesorilor de la Colegiul „Școala Națională de Gaz”, în special profesorului Ovidiu Pop, precum și Cercetașilor României „Turre Pitz” Mediaș, Clubului Sportiv Școlar Mediaș, S.C. SMD Medical Services Mediaș S.R.L., Asociației Drag de Copilărie, societății Maya Special Event Decor și tuturor celor implicați în organizarea evenimentului „Bucurie în familie”, precum și familiilor care au ales să își petreacă după-amiaza alături de comunitate.

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