Cerere în căsătorie surpriză, într-o parcare din centrul Sibiului: „Am adus inelul din Spania”/ foto video

O poveste de dragoste începută pe băncile școlii a ajuns, luni, 7 septembrie, la un moment cu totul special. La ora 10.30, în parcarea Siemens din Sibiu, N., în vârstă de 17 ani, a cerut-o în căsătorie pe B., iubita lui de 16 ani.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu un an, la școală, iar acum își fac deja planuri pentru viitor. La ora 10:30, N. și-a făcut curaj și a făcut pasul cel mare. A pregătit cererea în căsătorie și a venit din Spania special pentru acest moment. Tânărul este originar din Ludoș, Sibiu și locuiește în Spania, unde lucrează. Sâmbătă urmează să se întoarcă acolo.

N. spune că nu și-a dorit neapărat un loc special pentru cerere. A ales parcarea Siemens pentru că de acolo a cumpărat florile pe care i le-a oferit iubitei sale. Pentru el, cel mai important a fost ca momentul să fie despre relația lor.

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„Am ales locul pentru că de aici am luat florile. Cererea a fost pregătită, dar, până la urmă, cel mai important este că ne avem unul pe celălalt. Nu mi-am dorit neapărat să fie într-un loc anume. Pentru mine, specială este relația dintre noi. Am adus inelul din Spania. Nu am avut un discurs pregătit, am vrut ca totul să fie natural”, a spus N.

Pentru B., momentul a fost o adevărată surpriză. Tânăra spune că nu se aștepta ca iubitul ei să o ceară în căsătorie și că emoțiile au fost foarte mari.

„Nu mă așteptam deloc. Am avut foarte mari emoții. Ne gândim deja la viitor, iar pentru că el lucrează în Spania, planul nostru este să ne mutăm împreună acolo”, a povestit B.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproximativ un an, la școală. De atunci, relația lor a continuat, chiar dacă distanța dintre România și Spania nu le-a fost mereu ușoară.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cerere în căsătorie surpriză, într-o parcare din centrul Sibiului: „Am adus inelul din Spania” — VIDEO 2

Cei doi au planuri serioase pentru viitor. După ce vor împlini 18 ani, N. și B. spun că vor să facă nunta. Până atunci, planul lor este să se mute împreună în Spania, acolo unde N. lucrează.

N. se va întoarce sâmbătă în Spania, însă a vrut ca înainte de plecare să îi ofere iubitei sale un moment pe care să nu îl uite.

Pentru cei doi, cererea în căsătorie nu a fost despre un loc spectaculos sau despre un discurs pregătit dinainte, ci despre relația lor și despre dorința de a rămâne împreună.