Cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite, duminică după-amiază, după ce un avion cargo Boeing 767 operat pentru Amazon Prime Air a depășit pista la aterizare pe Aeroportul Internațional Miami și a lovit mai multe vehicule aflate în apropiere, potrivit NBC News. Aeronava a luat foc, iar imaginile de la fața locului au arătat un nor gros de fum negru ridicându-se deasupra epavei.

Avionul a ieșit de pe pistă și a lovit mai multe mașini

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), zborul Prime Air 7598 a depășit pista în jurul orei 14.00, ora locală, la aterizare, după ce decolase de pe aeroportul din San Juan, Puerto Rico. Aeronava, operată de compania 21 Air pentru rețeaua logistică Amazon, s-a oprit într-un teren de lângă aeroport, la capătul de nord-vest al pistei.

Șerifa comitatului Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, a declarat că avionul a depășit pista numărul 30 și a lovit mai multe vehicule aflate în zonă. Peste 60 de echipaje ale Miami-Dade Fire Rescue au intervenit pentru stingerea incendiului și acordarea de îngrijiri medicale victimelor. Toate pistele și platformele aeroportului au fost închise temporar, iar un „ground stop” a fost impus pentru toate zborurile.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Cinci morți, anchetă deschisă de autoritățile americane

Autoritățile au confirmat ulterior cinci decese și mai multe persoane transportate la spitale din zonă, cu răni de gravitate neprecizată. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a anunțat că trimite o echipă de anchetatori la Miami pentru a stabili cauza accidentului. Un purtător de cuvânt Amazon a precizat că avionul era operat de 21 Air și că firma colaborează cu autoritățile locale, punând accentul pe „siguranța și starea celor implicați”.

După ora 17.00, două dintre cele patru piste ale aeroportului au fost redeschise, iar operațiunile au continuat cu întârzieri.

Al doilea incident major pentru Amazon Air în ultimul an

Accidentul de duminică vine pe fondul extinderii rapide a flotei Amazon Prime Air, care operează zeci de aeronave cargo Boeing 767 prin parteneri precum 21 Air, Atlas Air și ABX Air, pentru a susține livrările rapide către centrele de distribuție din sud-estul Statelor Unite. Miami International este unul dintre hub-urile cheie ale rețelei, folosit pentru rute cargo dinspre Caraibe și America Latină.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat pe rețelele de socializare impunerea unui „ground stop” total, „în timp ce primii intervenienți evaluează scena”. Autoritățile aeroportuare au precizat că zborurile de pasageri nu au fost afectate direct de impact, dar întârzierile s-au propagat pe tot parcursul serii, din cauza închiderii temporare a pistelor.