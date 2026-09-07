Copiii din Sadu s-au întors la școală: masă caldă zilnic și o grădiniță nou-nouță / foto

Pe scurt: Masă caldă zilnic, uniforme noi și o grădiniță abia inaugurată: cum arată începutul de an școlar la Sadu.

Anul școlar 2026-2027 a început luni, 7 septembrie 2026, la Sadu, într-un context marcat de mai multe schimbări pentru elevi și preșcolari, potrivit Primăriei Sadu.

Elevii s-au întors la cursuri într-un spațiu reabilitat, modernizat și dotat cu echipamentele necesare desfășurării activității didactice.

Noutatea acestui an este că nu doar elevii au avut parte de un nou început. Preșcolarii au pășit, la rândul lor, într-un spațiu nou, odată cu deschiderea Grădiniței cu Program Prelungit din Sadu. Este vorba despre o clădire nouă, pregătită să primească copiii și să le ofere un loc adaptat pentru joacă, învățare și descoperire.

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Masă caldă zilnic prin programul de servicii integrate în comunitățile rurale

O altă schimbare importantă pentru elevii din Sadu vine prin programul „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale”, prin care aceștia vor beneficia de masă caldă în fiecare zi, pe parcursul întregului an școlar 2026-2027.

Întoarcerea la școală a fost marcată și de introducerea uniformelor reprezentative pentru comunitatea din Sadu, un element nou pe care autoritățile locale și-l doresc parte din identitatea școlii. Potrivit primăriei, este vorba despre o schimbare menită să îi aducă pe copii împreună și să contureze o identitate comună pentru elevii din localitate.

Din partea Primăriei Sadu, mesajul transmis elevilor pentru noul an școlar a fost: „Dragi copii, să aveți un an școlar plin de bucurii, descoperiri, prietenii și reușite! Bun venit în noul an școlar! Să pășiți cu încredere, să visați și să vă bucurați de fiecare zi!”

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