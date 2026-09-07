Dealer de droguri din Sibiu, prins în flagrant când vindea marfa: a fost arestat / foto

Un bărbat cercetat pentru trafic de droguri de mare risc a fost prins în flagrant de oamenii legii. Sibianul a fost trimis după gratii.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 33 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive în formă continuată.

În perioada iulie – septembrie 2026, bărbatul ar fi procurat, deținut și vândut diferite tipuri de substanțe interzise (MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA și 5F-ADB și 4F-ADMB-BINACA), cu 400 de lei la o tranzacție.

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Prins în flagrant

În 4 septembrie 2026, acesta a fost prins în flagrant delict, în municipiul Sibiu, imediat după ce ar fi comercializat o cantitate de substanță pulverulentă, cu 1.000 de lei. Asupra sa, polițiștii au găsit un cântar de precizie, două pungi și o țiplă conținând substanțe vegetale și pulverulente, o țigaretă confecționată artizanal și mai multe pungi autosigilante.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate drogurile de mare risc și produsele psihoactive vândute de bărbat.

Avea „provizii” și la Brezoi

În urma percheziției efectuate la data de 4 septembrie 2026, în orașul Brezoi, au fost descoperite și ridicate patru cântare de precizie, mai multe pungi și plicuri, toate purtând urme de substanță, două dispozitive de tip GPS, precum și alte mijloace de probă.

Tot la data de 4 septembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au dispus reținerea bărbatului.

A fost băgat după gratii

În ziua de 5 septembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Vâlcea.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.