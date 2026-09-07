Pe scurt: Un șofer avea peste 1 mg/l alcool în aerul expirat, iar celălalt aproape 0,8 mg/l. Ambii au fost duși la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Polițiștii rutieri sibieni au depistat, în aceeași zi, doi conducători auto care circulau sub influența alcoolului, în urma unor acțiuni de control desfășurate în perioada 4-6 septembrie 2026.

Primul caz a fost înregistrat sâmbătă, 5 septembrie 2026, în jurul orei 19:40, când un bărbat de 37 de ani, din localitatea Bradu, a fost oprit pentru control pe DN 1, la kilometrul 303. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cercetările sunt continuate de Serviciul Rutier Sibiu.

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În aceeași zi, în jurul orei 23:10, în localitatea Șeica Mare, pe strada cunoscută popular drept „strada Gării”, polițiștii au oprit un localnic de 39 de ani. Testul alcoolscopic a arătat, în cazul acestuia, o concentrație de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și acest bărbat a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar cazul este cercetat de Poliția Orașului Copșa Mică, urmând a fi stabilită situația de fapt pentru aplicarea măsurilor legale.

Cele două depistări fac parte din acțiunile de control în trafic desfășurate de polițiștii sibieni în perioada 4-6 septembrie 2026, în cadrul cărora au fost verificați numeroși conducători auto din județ.

Este al doilea episod de acest fel semnalat recent de IPJ Sibiu, după ce, cu câteva săptămâni în urmă, doi șoferi băuți au fost prinși în trafic la Sibiu și Șelimbăr, unul dintre ei având o alcoolemie de 1,10 la mie.