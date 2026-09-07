Pe scurt: După „Lacul America” și „Strâmtoarea Trump”, președintele SUA are un nou plan geografic: să șteargă numele New Mexico. Guvernatoarea statului nu l-a lăsat să termine fraza.

Președintele american Donald Trump a propus ca statul New Mexico să fie redenumit „New America”, potrivit Adevărul.

Este cea mai recentă dintr-un șir de propuneri ale liderului de la Casa Albă privind schimbarea denumirilor unor teritorii geografice.

Trump a scris duminică, pe platforma sa Truth Social, că mai multe persoane i-ar fi sugerat schimbarea numelui statului New Mexico în „New America”. El a susținut că noua denumire ar fi „mult mai prestigioasă și mai frumoasă” pentru locuitorii statului, despre care a spus că are „un potențial incredibil”.

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Guvernatoarea democrată a respins imediat propunerea

Propunerea a fost respinsă rapid de guvernatoarea democrată Michelle Lujan Grisham. Într-o declarație pentru Fox News, aceasta a spus că denumirea statului nu reprezintă un subiect de dezbatere și a subliniat vechimea numelui, precizând că „este al nostru cu mult înaintea creării SUA”.

Lujan Grisham l-a acuzat pe Donald Trump că încearcă să distragă atenția populației de la probleme mai importante, precum creșterea prețului benzinei, notează AFP și Agerpres. Conform presei americane, ideea privind redenumirea statului New Mexico ar fi pornit de la o farsă publicată pe internet.

Nu este prima inițiativă de acest fel a președintelui american. Trump a semnat recent un ordin prin care a decis redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America”, inițiativă respinsă de Canada, întrucât lacul face parte din granița comună dintre cele două țări. Săptămâna trecută, Trump a propus și schimbarea numelui Strâmtorii Ormuz în „Strâmtoarea Trump”.

Criticii vorbesc despre o strategie de distragere a atenției

Seria de propuneri privind schimbarea denumirilor geografice a fost privită de criticii președintelui drept o strategie menită să mute atenția publică de la problemele interne ale Statelor Unite. Popularitatea lui Donald Trump se află la un nivel scăzut, iar Partidul Republican se confruntă cu perspectiva unei înfrângeri importante la alegerile din noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului.

Inclusiv unele voci din zona conservatoare au criticat direcția în care se îndreaptă discursul republican. Influencerul de dreapta Matt Walsh a catalogat aceste declarații drept un „cadou” pentru stânga.

Potrivit acestuia, principala provocare pentru republicani la alegerile de la jumătatea mandatului va fi să răspundă criticilor potrivit cărora nu și-au folosit mandatul pentru a servi interesele americanilor obișnuiți.