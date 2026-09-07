Vulcanul Anak Krakatau, din strâmtoarea Sunda a Indoneziei, a erupt începând de vineri seara, obligând autoritățile să închidă temporar opt aeroporturi din vestul țării, printre care și principalul aeroport al capitalei Jakarta. Aproximativ 170.000 de pasageri au fost afectați, iar peste 1.500 de zboruri au fost anulate sau întârziate, potrivit Al Jazeera și Reuters.

Erupții repetate, nor de cenușă peste vestul Indoneziei

Agenția Geologică a Indoneziei a înregistrat o erupție de 30 de secunde duminică, la ora 3.53 dimineața, urmată de o alta de 16 secunde, la aproximativ trei ore distanță. Camerele de supraveghere au surprins fântâni de lavă incandescentă, iar norul de cenușă vulcanică s-a extins peste Strâmtoarea Sunda, dintre insulele Java și Sumatra.

Aeroportul internațional Soekarno-Hatta, cel mai mare din Jakarta, a fost cel mai afectat: operatorul Angkasa Pura a raportat 301 zboruri suspendate, dintre care 58 internaționale, iar Singapore Airlines a anulat toate cursele spre și dinspre capitala indoneziană pentru restul zilei. Alte șapte aeroporturi din regiune — printre care Halim, din Jakarta, și Husein Sastranegara, din Bandung — au fost, de asemenea, închise temporar.

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Fără victime, dar cu risc de alunecări submarine

Autoritățile nu au emis ordin de evacuare, întrucât cea mai apropiată așezare se află la peste 16 kilometri de vulcan, iar 20 de senzori pentru tsunami montați în jurul strâmtorii nu au înregistrat variații anormale ale nivelului mării. Anak Krakatau rămâne totuși un caz special: în 2018, o erupție a provocat o alunecare submarină de teren, care a declanșat un tsunami ce a ucis peste 400 de oameni pe coastele Java și Sumatra, fără avertisment prealabil.

Agenția pentru gestionarea dezastrelor (BNPB) a anunțat că va încerca inducerea artificială a ploii, pentru a grăbi spălarea cenușii depuse peste orașe și aeroporturi. Vulcanul rămâne la nivelul de alertă III (Siaga), cu o zonă de excludere de 3 kilometri în jurul craterului activ.

„Copilul lui Krakatoa”, moștenirea celei mai devastatoare erupții din istorie

Anak Krakatau — al cărui nume înseamnă „copilul lui Krakatau” — a apărut din mare acum aproape un secol, în caldera lăsată de erupția catastrofală a vulcanului Krakatoa din 1883, una dintre cele mai puternice din istoria modernă, care a ucis peste 36.000 de oameni printr-o serie de tsunamiuri.

Foto: arhivă — vulcanul Anak Krakatau. Sursă: Wikimedia Commons, CC BY 2.0