Fără bănci și catalog în prima zi de școală: elevii de la „Caragiale” au început anul la picnic în Sub Arini / foto video

Parcul Sub Arini din Sibiu a devenit luni, pentru câteva ore, mai degrabă o mare curte de școală decât un parc. Sute de copii, părinți și bunici au venit de dimineață, cu pături, gustări, mingi și multă voie bună, pentru un început de an școlar altfel.

De la ora 10.00, zona străzii Mihail Sebastian din Sub Arini s-a umplut treptat de copii. Elevii au venit direct dinspre școală și și-au întins păturile pe iarbă, iar grupurile s-au format repede în jurul mingilor și jocurilor.

Pentru elevii Școlii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale” din Sibiu, prima zi de școală nu a început anul acesta cu agitația obișnuită a claselor, a catalogului și a orarului. A început în aer liber, între prieteni, profesori și familie. „Școala nu stă doar în pereți”, a fost ideea de la care a pornit invitația lansată de reprezentanții școlii înainte de începerea anului.

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Anul școlar începe într-un context ceva mai complicat pentru elevii de la „Caragiale”. Școala funcționează în trei spații, Corpul A este în șantier, iar locurile disponibile în corpul principal sunt mai puține decât ar fi necesar. În loc ca toate acestea să umbrească prima zi, profesorii au ales să o transforme într-o întâlnire în aer liber.

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▶ Vezi pagina acestui video: Fără bănci și catalog în prima zi de școală: elevii de la „Caragiale” au început anul la picnic în Sub Arini — VIDEO

„Este foarte distractiv”

La ora 9.00, în curtea școlii s-au întâlnit elevii claselor pregătitoare, I și a V-a, alături de părinți și profesori. Pentru elevii claselor a II-a, a III-a, a IV-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a, întâlnirea a continuat direct în Parcul Sub Arini, de la ora 10.00. Aici, emoțiile primei zile s-au amestecat repede cu râsetele și joaca.

Natasha, care a început clasa a II-a, spune că ideea i s-a părut „foarte distractivă și frumoasă”. Îi place soarele și, mai ales, faptul că poate să se joace în parc. Ar vrea ca și anul viitor începutul școlii să fie la fel. Eleva are însă și emoții pentru noul an școlar. Am foarte multă emoție. Acum, în clasa a doua, va fi super”, spune fetița.

Pe iarbă, familiile și-au găsit locul. Păturile s-au transformat în mici spații de picnic, iar din coșuri au apărut gustări, fructe și tot felul de bunătăți pregătite pentru o zi petrecută împreună.

O bunică a venit cu patru nepoți. Copiii încep clase diferite – clasa I, clasa a II-a, clasa a V-a și clasa a VI-a –, dar luni au avut același loc de întâlnire.

Pentru ea, inițiativa școlii a fost una excelentă. „Mi se pare extraordinar și o idee foarte bună. Se bucură copiii, sunt în largul lor. Cred că de asta așteptam mai mult școala pentru picnic”, spune bunica, zâmbind.

Și dacă pentru unii prima zi a fost despre revederea colegilor, pentru alții a fost despre sport. Profesorii de educație fizică și sport au adus în parc mai multe seturi de badminton, iar copiii s-au putut bucura de o mini-competiție chiar în prima zi de școală.

„Este o tradiție”

Profesorul Ionuț Boldea spune că inițiativa face parte dintr-o tradiție deja veche a Școlii „Ion Luca Caragiale”. „Este o tradiție veche în Caragiale. Suntem deja la a IV-a ediție, în care organizăm în fiecare an, în perioada septembrie-octombrie, acest campionat de badminton la nivel de școală”, explică profesorul.

Ideea este ca, pe viitor, competițiile să poată fi extinse și către alte școli. Deocamdată, însă, cel mai important a fost ca elevii să aibă unde să se joace. „După cum vedeți, am asamblat câteva seturi ca să joace. Este o atmosferă plăcută. Lor le place un sport care e ușor de jucat și atractiv”, spune Ionuț Boldea.

Au fost încântați nu doar copiii, ci și părinții și bunicii. Profesorul povestește că unii părinți au participat deja la competiții și chiar au propus organizarea unui campionat dedicat lor. Lângă terenurile improvizate de badminton, familiile au continuat picnicurile.

O altă bunică spune că se bucură să vadă copiii atât de relaxați în prima zi de școală. „Îmi place foarte mult. Mă bucur că a luat inițiativa asta. Este un început nemaipomenit”, spune ea.

A venit pregătită și pentru musafiri. „Dacă vin colegi de-ai nepoatei mele, să am cu ce să-i servesc”, spune femeia, arătând spre gustările pregătite pentru copii. Pe pătură sunt, printre altele, și struguri.