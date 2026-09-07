Pe scurt: Construcțiile, comerțul și transporturile rămân campioanele restanțelor la stat, iar Sibiul se numără printre județele cu datorii de peste 2 miliarde de lei.

Numărul firmelor cu datorii neachitate la bugetul de stat a ajuns la 48.028 în trimestrul al doilea din 2026, cu peste o mie mai multe decât în trimestrul anterior, când erau înregistrate 47.012 companii restante, potrivit unei analize RisCo.RO, preluată de Agerpres. Ca și până acum, ponderea cea mai mare a restanțelor provine din domenii precum construcțiile, comerțul și transporturile.

Obligațiile firmelor către bugetul de stat continuă să reprezinte majoritatea datoriilor acumulate de companii, cu un total de 57,6 miliarde lei în trimestrul al doilea din 2026, din care 1,7 miliarde lei sunt contestate de firme. Bugetul asigurărilor sociale înregistrează datorii de 14,9 miliarde lei, cu 46 de milioane lei contestate, în timp ce restanțele către bugetul de sănătate depășesc 4,6 miliarde lei, din care 18,5 milioane lei sunt contestate. Cea mai mică valoare rămâne la bugetul asigurărilor de șomaj, cu 502 milioane lei datorii, din care sub un milion de lei sunt contestate. În total, restanțele firmelor către toate cele patru bugete depășesc 77,6 miliarde lei.

București concentrează peste 41% din totalul național al datoriilor

Din punct de vedere geografic, Bucureștiul adună 31,9 miliarde lei, adică peste 41% din totalul național, sumă generată de 19.045 de firme cu restanțe în trimestrul al doilea. Urmează, la mare distanță, Ilfov, cu 6 miliarde lei, Constanța, cu 3,8 miliarde lei, și Timiș, cu 2,7 miliarde lei. Buzău și Sibiu se numără printre județele cu datorii de peste 2,1 miliarde de lei fiecare. La celălalt capăt al clasamentului, Covasna, Vâlcea și Sălaj rămân județele cu cele mai mici datorii acumulate, sub 170 de milioane de lei fiecare.

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Construcțiile de clădiri, sectorul cu cele mai mari restanțe

Pe sectoare de activitate, construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale se mențin pe primul loc, atât ca valoare a datoriilor – 5,14 miliarde lei, cât și ca număr de firme restante, 5.977 în total. La distanță, comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului totalizează aproape trei miliarde lei, iar comerțul cu ridicata specializat al altor produse depășește 2,5 miliarde lei.

Alte domenii cu niveluri ridicate de restanțe la bugetul de stat sunt industria chimică, cu 2,3 miliarde lei, activitățile de protecție și gardă, cu aproape două miliarde lei, activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, cu 1,9 miliarde lei, activitățile de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, cu peste 1,8 miliarde lei, transportul rutier de mărfuri, cu 1,7 miliarde lei, și construcția de drumuri și căi ferate, tot cu 1,7 miliarde lei.