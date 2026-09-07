Foodie – Street Jazz Festival revine, între 10 și 13 septembrie 2026, în Piața Schiller din Sibiu, pentru patru zile în care jazz-ul este actorul principal. Opt concerte live, DJ set-uri în fiecare seară, street food, show-uri culinare și o zonă dedicată băuturilor completează ediția a 9-a. Festivalul se desfășoară zilnic între orele 16:00 și 23:45, iar intrarea este liberă.

Piața Schiller rămâne și în acest an locul de întâlnire al Foodie, într-un format care aduce jazz-ul aproape de public și transformă pentru patru zile una dintre piețele cochete ale centrului istoric într-un spațiu dedicat muzicii live și gastronomiei.

Ediția din 2026 îi aduce la Sibiu pe Radu Vâlcu Quintet, Răzvan Florescu Quartet, Jam Community, JAZZyBIT & K-LU, Sorin Zlat Trio, A-C Leonte, Blue Noise și MINDTHEGAP Trio. În fiecare seară, după cele două concerte live, programul continuă cu DJ set-uri susținute de The Eclectors.

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„Foodie a crescut în jurul unei idei foarte simple: să aducem jazz-ul mai aproape de oameni și să construim în jurul muzicii o experiență de care să te bucuri fără grabă. Jazz-ul rămâne în centrul festivalului, iar Piața Schiller este locul perfect pentru genul acesta de întâlnire. Anul acesta avem patru seri cu artiști și formule muzicale foarte diferite, de la jazz contemporan și improvizație până la proiecte care se întâlnesc cu funk-ul, muzica electronică sau hip-hop-ul. Street food-ul și experiențele culinare completează firesc festivalul. Ne dorim ca oamenii să vină pentru un concert și să descopere încă unul, să guste ceva bun și, pur și simplu, să petreacă o seară frumoasă în centrul Sibiului”, transmit organizatorii Foodie – Street Jazz Festival.

Opt concerte live în patru seri: programul Foodie 2026

Concertele încep în fiecare zi la ora 18:30, iar de la 21:30 muzica continuă cu The Eclectors.

JOI, 10 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 | Radu Vâlcu Quintet

20:00 – 21:00 | Răzvan Florescu Quartet

21:30 – 23:30 | The Eclectors – DJ set

VINERI, 11 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 | Jam Community

20:00 – 21:00 | JAZZyBIT & K-LU

21:30 – 23:30 | The Eclectors – DJ set

SÂMBĂTĂ, 12 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 | Sorin Zlat Trio

20:00 – 21:00 | A-C Leonte

21:30 – 23:30 | The Eclectors – DJ set

DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE

18:30 – 19:30 | Blue Noise

20:00 – 21:00 | MINDTHEGAP Trio

21:30 – 23:30 | The Eclectors – DJ set

De la formule acustice și improvizație până la întâlniri ale jazz-ului cu funk-ul, rock-ul, hip-hop-ul sau muzica electronică, programul din acest an propune patru seri cu sonorități și formule diferite.

Street food și show-uri culinare live

Muzica este în prim-plan la Foodie, însă gastronomia rămâne o parte importantă din experiența festivalului. Zona de street food reunește în acest an o selecție generoasă de participanți, cu preparate și opțiuni pentru gusturi diferite.

La Foodie 2026 vor fi prezenți Ribs & Ramen, Schassburger, Mr. Cârnățescu, Street Bites, Yummy Food Truck, Lecas Delices, Pokka Churos, Tornado Chips, Zyro Burger și Turtha Grill.

Experiența culinară va fi completată de Live Cooking Show, unde bucătari din Sibiu vor găti în fața publicului. Preparatele vor fi pregătite pe loc, iar vizitatorii vor putea urmări întregul proces, de la ingrediente până la farfuria finală.

Pentru cafea și băuturi, la festival vor fi prezenți Olha Coffe, Backyard Experience, WineNot și Bubble Bar, cu cafea, vinuri, prosecco, cocktailuri și alte băuturi potrivite serilor petrecute în Piața Schiller.

Piața Schiller devine din nou pietonală pe durata festivalului

Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, în perioada 10–13 septembrie, traficul auto pe strada Timotei Popovici va fi restricționat temporar.

Conform avizului emis de Comisia pentru sistematizarea circulației din cadrul Primăriei Sibiu, strada va fi închisă circulației zilnic, între orele 15:00 și 24:00, inclusiv pentru locuitorii acestei artere.

Măsura permite extinderea în siguranță a spațiului destinat publicului și crearea unei zone pietonale în jurul festivalului, fără trafic auto pe durata programului.

Patru zile de Foodie, cu intrare liberă

Foodie – Street Jazz Festival se desfășoară în perioada 10–13 septembrie 2026, în Piața Schiller din Sibiu. Programul general este zilnic, între 16:00 și 23:45, iar accesul publicului este gratuit.

Timp de patru zile, jazz-ul live, street food-ul și experiențele culinare se întâlnesc din nou în centrul Sibiului, într-un festival construit pentru seri petrecute în aer liber și pentru muzică ascultată de aproape.

Foodie – Street Jazz Festival este un eveniment cofinanțat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu, și de Consiliul Județean Sibiu.

Partener principal: BILSTEIN

Parteneri strategici: GLS, Promenada Mall Sibiu, Magnolia Residence, SOMA, Backyard și Vreau Reclamă.