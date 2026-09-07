Fost militar, antrenor de fitness și sportiv de elită: Alex, singurul român prezent la Campionat Mondial de Skandenberg / foto 

După un deceniu de muncă, disciplină și antrenamente, eforturile unui tânăr stabilit în Sibiu se materializează pe una dintre cele mai mari scene sportive din lume. La sfârșitul lunii septembrie, tricolorul va fi purtat la Campionatul Mondial de Skandenberg din Japonia de Alex Nicolae, un sportiv de 28 de ani care a găsit aici locul perfect pentru a-și construi un vis.

Fost cadru militar, actual antrenor de fitness și proaspăt profesor de sport pentru copii, Alex demonstrează că dedicarea poate transforma un sport de nișă într-o performanță internațională.

Din Armată, direct la Campionatul Mondial

Originar din Caracal, Alex a ajuns în Sibiu în urmă cu șapte ani, prin intermediul Ministerului Apărării Naționale. Deși a renunțat la haina militară pentru a se dedica în totalitate sportului, rigoarea armatei i-a rămas în sânge. Astăzi, el îmbină antrenamentele de performanță cu meseria de antrenor de fitness la o sală din oraș, iar recent a acceptat o nouă provocare, devenind profesor de sport la un afterschool, unde lucrează cu copiii.

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„Fac sport de la 12 ani. Am făcut fotbal, fitness, am mai practicat și înot, tenis, dar nu la nivelul la care practic acum skandenbergul”, povestește tânărul.

Zece ani de când practică skandenberg

Alex a descoperit skandenbergul în 2016, iar de atunci s-a dedicat trup și suflet mesei de competiție. A fost atras în mod special de latura individuală a acestei discipline. „Avem lot, echipă pentru competiții, dar pregătirea mi-o fac singur, în sală”, explică el. Ultimii doi ani de pregătire și motivația care l-au ajutat să ajungă la acest nivel se datorează în mare parte lui Marius Chera și lui Vlad Ienciu, oameni care au avut un rol important în evoluția sa sportivă.

Deși pare un sport de forță brută, Alex demontează acest mit: „Trebuie să fii foarte atent. Nu contează doar să faci antebraț la sală, contează enorm și tehnica, și să nu faci greșeli”.

Comunitatea de skandenberg este una restrânsă în România, iar sportivii se reunesc greu pentru antrenamente comune, motiv pentru care disciplina individuală face de cele mai multe ori diferența.

Singurul român la Campionatul Mondial de Skandenberg din Japonia

Participarea la Campionatul Mondial din Japonia este, poate, cea mai mare provocare a carierei sale. Este o competiție extrem de costisitoare, motiv pentru care Alex va fi singurul reprezentant al României, după ce alți sportivi aflați pe listă au fost nevoiți să renunțe din cauza lipsei fondurilor.

Alex va concura la categoria seniori, 78 de kilograme. Mai are doar două kilograme de slăbit pentru a intra în categorie, dar forma fizică este la cote maxime. Având și experiența campionatelor europene în spate, pentru a-și testa limitele înainte de Japonia, Alex a mers în urmă cu trei săptămâni la o competiție internațională la Codlea. Acolo s-a înscris la o categorie de greutate mult superioară (105 kg) și, cu toate acestea, a reușit să urce pe podium.

Oamenii din spatele performanței

Pentru a ajunge la acest nivel, Alex a avut parte de doi ani de pregătire intensă. Motivația și evoluția i se datorează în mare parte lui Marius Chera și lui Vlad Ienciu, în timp ce spațiul și condițiile optime de antrenament i-au fost asigurate de Evo Gym, sportivul ținând să îi mulțumească lui Andrei Boar pentru această oportunitate. Echipamentele esențiale au fost puse la dispoziție de Lizard, iar recuperarea, o componentă vitală pentru orice sportiv, a fost realizată cu sprijinul specialiștilor de la Ortoaxis.

O deplasare tocmai în Japonia nu ar fi fost, însă, posibilă fără o susținere financiară solidă din comunitate. „Fără ei nu reușeam să ajung la acest campionat”, recunoaște Alex, aducând mulțumiri sponsorilor care au crezut în visul său: Konak Sibiu, Capan Durmaz, Galla Events, Garage Vibs și Shaorma King.

Din Sibiu până în Japonia e cale lungă, dar pentru un tânăr obișnuit să își depășească limitele la fiecare antrenament, Campionatul Mondial este doar confirmarea muncii din ultimul deceniu. Alex Nicolae merge acolo cu un singur scop: să lupte pentru România.