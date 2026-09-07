Pe scurt: Un obicei banal, pe care mulți îl evită din comoditate, s-ar putea să îți protejeze inima mai mult decât crezi. Ce spun cercetătorii despre numărul de trepte necesare zilnic.

Cercetătorii de la Universitatea East Anglia (UEA) din Norwich au descoperit că urcatul scărilor reduce riscul de boli cardiovasculare și de deces prematur, potrivit unei analize care a inclus peste 450.000 de participanți, informează Libertatea.

Studiul, bazat pe analiza a nouă cercetări anterioare cu peste 450.000 de participanți, arată că persoanele care folosesc frecvent scările au un risc cu 39% mai mic de mortalitate cardiovasculară față de cele care nu au acest obicei.

Ce spune cardiologul care a coordonat cercetarea despre beneficiile urcatului scărilor

Dr. Sophie Paddock, cardiolog implicat în cercetare, explică: „Am identificat o legătură constantă între urcatul scărilor și reducerea mortalității generale și cardiovasculare. Este un mod simplu de a integra activitatea fizică în viața cotidiană”. Aceasta recomandă alegerea scărilor în locul liftului, subliniind că „și perioade scurte de mișcare sunt benefice pentru sănătatea inimii”.

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Deși studiul nu specifică un număr exact de trepte necesare zilnic, datele sugerează că șase tronsoane de scări pe zi, adică aproximativ 60 de trepte, pot aduce beneficii semnificative pentru sănătatea cardiovasculară.

Potrivit cercetătorilor, activitatea intensifică ritmul cardiac, îmbunătățește consumul de oxigen și fortifică sistemul cardiovascular. În același timp, mușchii mari ai picioarelor și cei responsabili de echilibru devin mai puternici, reducând riscul de căderi la vârste înaintate.

Autorii studiului avertizează însă că datele provin, în mare parte, din auto-raportări ale participanților, iar interpretarea rezultatelor trebuie făcută cu prudență.

„Urcatul scărilor este o metodă practică și subestimată de a adăuga activitate fizică în rutina zilnică. Studiul nostru arată că poate contribui și la prevenirea bolilor de inimă”, afirmă dr. Vassilios Vassiliou, coordonatorul cercetării.

Bolile cardiovasculare, inclusiv ischemia cardiacă, rămân printre principalele cauze de deces la nivel global. Pentru cei care vor să știe când o problemă cardiacă necesită o vizită de urgență la medic, un specialist a explicat recent semnele de alarmă pentru inimă.