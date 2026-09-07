I-au furat jucăria din parc, în Șelimbăr, iar după câteva zile a văzut-o la alt copil: băiețelul plânge după excavator lui

O jucărie a unui copil a fost furată dintr-un parc de pe strada Dinicu Golescu din Șelimbăr, potrivit mamei băiețelului. Femeia susține că jucăria a fost luată în weekend de o doamnă care se afla în parc împreună cu doi copii și că, după ce i-a atras atenția că obiectul îi aparține fiului său, femeia ar fi promis că îl aduce înapoi. Nu s-ar mai fi întors însă cu jucăria.

Este vorba despre un excavator de jucărie, un obiect de care copilul era foarte atașat și pe care familia îl avea de mai mulți ani.

Cristina a făcut un apel public către femeia despre care spune că a luat jucăria pe 6 septembrie, cerându-i să o returneze.

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„Am rugămintea ca doamna ce i-a furat jucăria copilului meu din parc, de pe strada Dinicu Golescu, să vină să o aducă înapoi. Este vorba despre un excavator. Aceasta l-a luat și, când i-am spus că îi aparține copilului meu, a promis că o aduce imediat înapoi și, bineînțeles, nu a mai adus-o”, a transmis mama.

Copilul și-a văzut jucăria la un alt copil

Potrivit relatării mamei, băiețelul venise în parc cu jucăria pentru a o împrumuta altui copil. Familia a plecat pentru scurt timp, iar când s-a întors, jucăria nu mai era.

După câteva zile, copilul ar fi văzut jucăria în parc, în mâinile unui alt copil. Mama spune că femeia care îl însoțea pe acesta era împreună cu doi băieți.

Cristina susține că a mers la femeie și a întrebat-o dacă jucăria îi aparține. Pentru a evita o confuzie, i-ar fi explicat că este vorba despre un obiect primit cadou de fiul ei și de care acesta era foarte atașat.

„I-am zis: ok, atunci vă rog să o returnați, pentru că este a băiețelului meu. A plâns foarte mult și a căutat-o și nu o mai găsește”, povestește mama.

Femeia ar fi spus că se întoarce în câteva minute cu jucăria. Cristina spune că a așteptat împreună cu copilul, însă aceasta nu a mai revenit.

„Așteptați câteva momente și vin cu ea înapoi, vă promit!”, ar fi spus femeia, potrivit mamei.

„Nu este vorba doar despre jucărie”

Pentru Cristina, problema nu este doar valoarea jucăriei, ci faptul că aceasta era a copilului și că, susține ea, femeia a fost informată despre acest lucru.

Mama spune că băiețelul păstra jucăria de aproximativ șapte ani și era foarte atașat de ea.

„M-a deranjat gestul în sine și, totodată, vreau să trag un semnal de alarmă. Părinții trebuie să-i învețe pe copii că nu tot ce găsesc le aparține și nu putem să ne însușim lucruri care nu ne aparțin”, spune Cristina.

Femeia consideră că jucăria a fost luată cu rea intenție și spune că este pregătită să depună plângere la poliție dacă aceasta nu este returnată.

„Consider că a fost cu rea intenție”, afirmă Cristina, care spune că intenționează să meargă la Poliție pentru a depune o plângere.

Cristina spune că incidentul ar putea fi clarificat cu ajutorul unor imagini surprinse de camerele de supraveghere.

Cristina spune că situația a dezamăgit-o cu atât mai mult cu cât, de-a lungul timpului, a încercat să îi învețe pe copii despre generozitate și respect față de lucrurile altora. Aceasta povestește că a găsit de mai multe ori obiecte uitate în parc și a încercat să le returneze proprietarilor, iar atunci când copilul ei nu a mai avut nevoie de anumite jucării, le-a lăsat la rândul său pentru alți copii.

„Și noi am găsit foarte multe lucruri în parc și am făcut postări pentru a le găsi proprietarii. Când am făcut o selecție la jucăriile copilului, le-am dus în parc să se poată juca și alți copii cu ele”, spune Cristina.

Femeia consideră că tocmai astfel de gesturi de respect și solidaritate îi ajută pe copii să înțeleagă diferența dintre a primi un lucru oferit și a-ți însuși ceva ce aparține altcuiva.

Copilul încă așteaptă jucăria

Femeia despre care Cristina spune că a luat jucăria ar avea în jur de 40 de ani și era însoțită de doi băieți, cu vârste estimate între 4 și 6 ani. Jucăria s-ar fi aflat în mâna copilului mai mic.

Mama povestește că fiul său merge în continuare în parc și speră să-și recupereze jucăria.

„Zi de zi merge în parc să vadă dacă a venit să-mi aducă jucăria și zice: «Mami, să știi că iar nu a venit să-mi aducă jucăria»”, spune Cristina.

Ea spune că a făcut public cazul nu doar pentru a-și recupera obiectul, ci și pentru a transmite un mesaj despre educația copiilor și respectarea lucrurilor care aparțin altor persoane.

Părinții lasă jucării pentru copiii care nu au acasă

Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât, în martie 2026, Ora de Sibiu relata despre un gest complet diferit: o mamă din Sibiu a ales să lase jucării în Parcul Sub Arini pentru copiii care ajung la locul de joacă fără jucării.

Află mai multe detalii- Gest emoționant al unei mame în Sibiu: a lăsat jucării în parc pentru copiii care nu au / foto

Denisa G. povestea atunci că a decis să lase mai multe obiecte de joacă în parc, după ce a observat că unii copii nu aveau cu ce să se joace, iar alți copii nu voiau sau nu știau să își împartă jucăriile.

„Voi face întotdeauna așa, chiar dacă jucăriile pe care le-am lăsat se vor lipi de niște mâini, nu mă supăr. Oricum le donam”, spunea Denisa la acel moment.

Inițiativa fusese salutată și de Primăria Sibiu, care a transmis că jucăriile vor rămâne în locul de joacă pentru ca cei mici să se poată bucura de ele.

Alți părinți povesteau atunci că au lăsat în parcurile din Sibiu jucării, cărți și chiar o bicicletă pentru copiii care aveau nevoie de ele.

În cazul de pe strada Dinicu Golescu, însă, mama spune că jucăria nu a fost abandonată și nici donată, ci a fost luată fără acordul familiei. Cristina consideră că este vorba despre un furt și cere returnarea obiectului.

Dacă jucăria nu va fi adusă înapoi, mama spune că intenționează să meargă la poliție și să depună plângere.