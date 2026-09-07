Pompierii sibieni au intervenit între Roșia și Cornățel pentru a lichida un incendiu de vegetație uscată. Acesta afectat o suprafață de 70 de hectare.

ISU Sibiu intervine între localitățile Roșia și Cornățel pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la vegetația uscată.

„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere. În sprijinul pompierilor intervine și SVSU Roșia. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 70 de ha”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

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Intervenția este în desfășurare.