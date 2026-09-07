Un incendiu a izbucnit, luni, în Dumbrăveni. O casă și o anexă gospodărească au fost cuprinse de flăcări.
UPDATE 2
„În urma incendiului, o anexa gospodărească a ars în totalitate precum și bunurile din interiorul acesteia. Acoperișul casei a ars pe o suprafață aproximativă de 80 de metri pătrați, iar bunurile din interior au fost afectate”, spun reprezentanții ISU Sibiu.
Un bărbat în vârstă de 72 de ani a suferit arsuri la nivelul mâinii și a fost transportat la CPU Mediaș.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este utilizarea unui aparat de gătit improvizat (o sobă de gătit conectată la o sursă de alimentare cu gaz improvizată).
UPDATE 1
Incendiul a fost lichidat. Se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative, stabilirea pagubelor și a cauzei probabile de izbucnire a incendiului.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Pompierii sibieni au intervenit de urgență, luni, la orele prânzului, în orașul Dumbrăveni pentru stingerea unui incendiu.
Reprezentanții ISU Sibiu au transmis că la fața locului a fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.
Din primele informații incendiul se manifestă la o casă și la o anexă gospodărească. Incendiul a fost localizat.
Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!
Ultima oră
- „Marfă de firmă” falsă de 1,8 milioane de lei: haine și parfumuri contrafăcute, aduse în România acum 1 minut
- Vara mai are o răbufnire, apoi vremea se schimbă radical: temperaturile scad și vin ploile acum 17 minute
- Inspectorii verifică ce ajunge în farfuriile copiilor: controale în școli, grădinițe și la firmele de catering acum 45 de minute
- Doi șoferi băuți, prinși în aceeași seară: unul avea 1,09 mg/l în aerul expirat acum 2 ore
- Șofer din Argeș, prins în Sibiu cu permisul suspendat acum 2 ore