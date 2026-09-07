Un incendiu a izbucnit, luni, în Dumbrăveni. O casă și o anexă gospodărească au fost cuprinse de flăcări.

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„În urma incendiului, o anexa gospodărească a ars în totalitate precum și bunurile din interiorul acesteia. Acoperișul casei a ars pe o suprafață aproximativă de 80 de metri pătrați, iar bunurile din interior au fost afectate”, spun reprezentanții ISU Sibiu.

Un bărbat în vârstă de 72 de ani a suferit arsuri la nivelul mâinii și a fost transportat la CPU Mediaș.

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Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este utilizarea unui aparat de gătit improvizat (o sobă de gătit conectată la o sursă de alimentare cu gaz improvizată).

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Incendiul a fost lichidat. Se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative, stabilirea pagubelor și a cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii sibieni au intervenit de urgență, luni, la orele prânzului, în orașul Dumbrăveni pentru stingerea unui incendiu.

Reprezentanții ISU Sibiu au transmis că la fața locului a fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Din primele informații incendiul se manifestă la o casă și la o anexă gospodărească. Incendiul a fost localizat.

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!