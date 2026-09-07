UPDATE 2, ora 23:41: Cauza incendiului a fost stabilită de pompieri: „incendiul a fost cauzat de jarul țigării (fumatul în locuri necorespunzătoare, în apropierea materialelor textile)”, potrivit ISU Sibiu.

În urma intervenției, bilanțul pagubelor a fost stabilit astfel: „a ars o cameră în totalitate cu o suprafață de aproximativ 20 de mp. Alte două camere şi casa scării au fost afectate de fum”, precizează ISU Sibiu.

UPDATE, ora 21:17: Incendiul a fost lichidat, iar pompierii acționează în continuare pentru evacuarea fumului, potrivit ISU Sibiu. La fața locului au fost suplimentate forțele cu o autospecială de transport personal și două echipaje SAJ.

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„Din bloc au fost evacuate de către pompieri un număr de 21 persoane. Alte 2 persoane sunt monitorizate în apartamente. Un număr de 24 de persoane s-au autoevacuat din imobil”, precizează ISU Sibiu, care menționează că intervenția este în dinamică.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Pompierii sibieni intervin de urgență, luni seară, pe strada Țiglari din municipiul Sibiu, pentru stingerea unui incendiu manifestat la un apartament.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

„Pompierii sibieni intervin de urgență pe strada Țiglari din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un apartament. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD. Incendiul se manifestă generalizat la interior apartamentului. Din bloc s-au autoevacuat un număr de 15 persoane.”, a transmis ISU Sibiu.

Potrivit ISU Sibiu, incendiul se manifestă generalizat la interiorul apartamentului, iar din bloc s-au autoevacuat 15 persoane.

Revenim cu detalii!