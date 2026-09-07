Echipa de Liga 3 Inter Sibiu a perfectat luni, în ultima zi, încă două transferui și i-a legitimat pe mijlocașul Tudor Neamțiu și atacantul Gheorghe Gondiu.
Sibianul Tudor Neamțiu (21 ani) revine acasă după un sezon petrecut în Luxemburg, la Dudelange, echipă care a bifat și două prezențe în cupele europene, în preliminariile Conference League.
Produs al clubului Interstar, Neamțiu a jucat și a juniorii lui ”U” Cluj, Gaz Metan, FC Hermannstadt și Genoa (Italia).
La nivel de seniori a evoluat la ETO Gyor II (Ungaria), iar sezonul trecut la Dudelange (Luxemburg), unde a bifat 27 de apariții în campionat, totalizând 1021 de minute pe teren, perioad în care a reușit 2 goluri. Are în palmares 5 prezențe la naționala Under 20 a României și probabil va debuta la Inter chiar în etapa viitoare de campionat.
Atacantul moldovean Gheorghe Gondiu (24 ani) are un fizic impresionat, de 1,91 metri și se așteaptă să aducă un plus la echipa sibiană. El a jucat sezonul trecut la Dumbrăvița (Liga 2) și a mai trecut în carieră la CSM Sighet, Minaur Baia Mare, Gloria Bistrița, CFR Cluj și Olimpia Satu Mare. Fiind în urmă cu pregătirea fizică, este greu de crezut că el are șanse să joace în etapa viitoare pentru Inter.
A plecat portarul Uțiu
Inter Sibiu s-a despărțit duminică de portarul Alexandru Uțiu (23 ani), care a solicitat să fie lăsat să plece la Unirea Slobozia, echipă de Liga 2. Sibienii i-au acordat transferul, mai als că mai au doi portari în lot, pe Berța și Bărbat.
Oficialii clubului Inter anunță că transferurile nu se opresc aici și zilele viitoare caută să mai aducă 1-2 jucători cu experiență la mijlocul terenului și în atac. Cel mai probabil se va căuta și un alt portar, pentru a completa lotul.
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