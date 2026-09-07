Repartizate în Seria C a Diviziei A, handbalistele de la Măgura Cisnădie încep noul sezon pe 12 septembrie, pe teren propriu, când o vor avea adversară pe CSU Oradea.

Federația Română de Handbal a format trei serii în Divizia A feminină, iar Măgura va juca în Seria C, alături de alte 7 echipe. Este o serie destul de slabă valoric, iar CSU Cluj și Măgura par favorite pentru a merge în Play-off.

Primul meci pentru echipa pregătită de Alexandru Weber este programat pe 12 septembrie, în Sala Polivalentă ”Măgura”, când adversară va fi CSU Oradea. Cisnădia și-a păstrat în mare parte lotul din sezonul trecut și a adus doar o jucătoare în această vară.

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După ce se va juca în sistem tur-retur, în total 14 etape, echipele clasate pe locurile 1 și 2 în fiecare serie, precum și cele mai bune două echipe clasate pe locul 3 vor participa obligatoriu la Play Off-ul de Promovare, care se va disputa în sistem tur-retur.

La finalul grupei, clasamentul va fi recalculat fără rezultatele echipelor fără drept de promovare, respectiv Gloria Bistrița II și CNOPT Bistrița.

Formațiile vor intra în Play-off și Play-out cu jumătate din punctele deținute la finalul sezonului regular, echipele care au un punctaj impar urmând a beneficia de rotunjire cu 0,5!

În Play-out se vor face două serii regionale, astfel încât fiecare echipă să mai joace un tur și un retur.

Echipele clasate pe locul 1 și 2 în Play Off-ul de Promovare vor face pasul direct în Liga Florilor, în timp ce formațiile clasate pe locurile 3 și 4 în Play Off-ul de promovare vor disputa baraje de promovare cu grupările de pe locurile 12, respectiv 11, în Liga Florilor. Nu va mai fi un turneu de promovare ca până acum, ci meciuri tur-retur.

Seria C: CNOPT Bistrița, CS Gloria Bistrița II, CS Măgura Cisnădie, CSU Cluj-Napoca, CSC Millenium Giarmata, CSU Oradea, CSU Reșița și CSU Universitatea de Vest Timișoara.