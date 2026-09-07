„Marfă de firmă” falsă de 1,8 milioane de lei: haine și parfumuri contrafăcute, aduse în România

Pe scurt: Patru cetățeni români și un al cincilea, opriți în trafic cu mii de articole fără acte de proveniență. Cât valorează marfa confiscată la graniță și de unde venea.

Poliția de Frontieră a anunțat, luni, descoperirea a aproape 2.000 de produse contrafăcute – haine, pantofi, cosmetice și parfumuri – aduse în țară din Turcia și Republica Moldova, potrivit Mediafax.

Dacă ar fi fost vândute drept produse de marcă, valoarea lor estimată s-ar fi ridicat la 1,8 milioane de lei. Bunurile au fost descoperite în cadrul unor controale efectuate miercurea și joia trecută, asupra a două autocare și a unui microbuz care veneau din Turcia, precum și asupra unui ansamblu rutier înmatriculat în Republica Moldova.

Peste 900 de articole descoperite pe DN39, la Mangalia

Polițiștii Grupului de Nave Mangalia au găsit, pe DN39, peste 900 de articole contrafăcute, estimate la aproximativ 200.000 de lei. Mărfurile – haine, parfumuri, cosmetice și încălțăminte – erau aduse din Turcia de patru cetățeni români, care nu dețineau documente de proveniență pentru bunurile transportate.

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1.000 de articole confiscate la vama Negru Vodă

Tot joia trecută, polițiștii din vama Negru Vodă au oprit pentru control, pe DN38, un ansamblu rutier înmatriculat în Republica Moldova. În urma verificărilor, aceștia au descoperit peste 1.000 de articole contrafăcute de îmbrăcăminte, cu o valoare estimată de aproximativ 1,6 milioane de lei.

Marfa se afla în posesia unui cetățean român, care nu deținea nici documente de proveniență, nici acordul titularilor mărcilor pentru punerea produselor în circulație.

În ambele cazuri, polițiștii de frontieră fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse contrafăcute, faptă care prejudiciază titularii mărcilor înregistrate. Toate hainele, parfumurile, încălțămintea și cosmeticele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, urmând ca autoritățile să ia măsurile legale care se impun.