Pe scurt: De la oale pentru sarmale la piese de design contemporan, mii de sibieni și turiști au căutat prin lut poveștile a 60 de ani de olărit în Piața Mare.

Peste 100 de olari și familii de olari din România, Republica Moldova și Ungaria au transformat, timp de două zile, Piața Mare din Sibiu într-un centru al ceramicii tradiționale și contemporane.

Mii de sibieni și turiști au trecut pragul Târgului Olarilor, cel mai vechi eveniment cultural al Sibiului, pentru a descoperi creațiile meșterilor și poveștile modelate în lut, potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Sibiu și al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu.

În 5 și 6 septembrie 2026, Piața Mare a Sibiului a prins din nou viață în atmosfera târgurilor de odinioară. Meșteri cu zeci de ani de experiență, alături de tineri creatori care explorează noi forme și direcții în arta ceramicii, s-au întâlnit la cea de-a 60-a ediție a Târgului Olarilor, o ediție aniversară care a celebrat nu doar longevitatea unei manifestări emblematice, ci și continuitatea unei îndeletniciri care a trecut din generație în generație. De la obiecte cu întrebuințare practică – oale pentru sarmale, căni pentru țuică, vase sau cahle – până la piese decorative și creații ceramice cu design contemporan, târgul a oferit o imagine bogată asupra diversității olăritului de astăzi.

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Ateliere de creație pentru copii și demonstrații la roata olarului

Un loc aparte l-au ocupat atelierele de creație, care au adus lumea ceramicii mai aproape de cei mici și de familii. Copiii au pictat figurine din lut, în timp ce tinerii și-au încercat îndemânarea la roata olarului. În același timp, demonstrațiile meșterilor au oferit publicului ocazia de a vedea, pas cu pas, cum lutul prinde formă și se transformă în oale, ulcele și alte obiecte ceramice.

Caracterul aparte al Târgului Olarilor este dat și de întâlnirea dintre generații, căci au fost prezenți meșteri care participă de trei-patru decenii sau chiar de la primele ediții, alături de creatori tineri care aduc forme, tehnici și abordări contemporane. Această diversitate a fost reflectată și în evaluarea realizată de juriul de specialitate, care a apreciat atât continuitatea și valoarea artistică a olarilor consacrați, cât și creativitatea și spiritul inovator al noilor generații de ceramiști.

Diplome acordate de un juriu prezidat de etnologul Ilie Moise

Juriul a fost prezidat de prof. univ. dr. Ilie Moise, etnolog și cercetător științific la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu al Academiei Române, și a fost format din dr. Mirela Crețu, dr. Karla Roșca și Olga Popa, din partea Muzeului „ASTRA” Sibiu, dr. Andreea Buzaș, din partea Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, precum și Oana Dandea, Gabriela Negru și Cozmina Costiniuc, din partea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Juriul a acordat diplome meșterilor care s-au remarcat în cadrul târgului, recunoscând astfel atât valoarea creațiilor tradiționale, cât și expresiile inovatoare ale ceramicii contemporane, printre distincții numărându-se și diploma pentru învățarea și susținerea tehnicilor tradiționale ale ceramicii.

Târgul Olarilor este organizat de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, în parteneriat cu Muzeul Național ASTRA, acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu. Acțiunile CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu sunt posibile cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.