Pe scurt: De ce contează pentru piața imobiliară noul Cod al urbanismului și cum poate fi urmărită gratuit dezbaterea juridică organizată la București.

Societatea de Științe Juridice organizează joi, 10 septembrie 2026, conferința „Relația mediului de afaceri cu autoritățile publice (ediția 4)”, potrivit Adevărul, care citează informațiile publicate de Juridice.ro. Printre temele anunțate se numără TVA, investițiile, achizițiile publice și noul Cod al urbanismului.

La eveniment vor participa judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea de Apel București, avocați, reprezentanți ai facultăților de drept, precum și delegați ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai Consiliului Concurenței. Conferința va fi transmisă live, gratuit, pe JURIDICE.ro.

Cum schimbă noul Cod al urbanismului valoarea terenurilor

Noul Cod al urbanismului, adoptat pe 30 iulie 2026, modifică modul în care piața imobiliară stabilește valoarea terenurilor. Criteriul care poate câștiga tot mai multă importanță este certitudinea urbanistică — cât de clar este pentru un cumpărător ce poate construi pe un teren, în ce condiții și într-un termen previzibil.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Această certitudine ar putea crește valoarea terenurilor cu regim urbanistic clar, pentru că le oferă dezvoltatorilor mai multă siguranță privind ce pot construi, în cât timp și cu ce costuri. Diferența față de terenurile care depind de proceduri urbanistice viitoare ar putea ajunge, orientativ, la 10–20%.

„Din perspectiva unui evaluator, cea mai importantă schimbare este că vom pune un preț tot mai mare pe certitudine, pentru că vom ști ce se poate construi, în ce condiții și în cât timp. Până acum, în valoarea multor terenuri intra și speranța că, printr-un PUZ, se va putea construi mai mult în viitor. Cu noile reguli, diferența dintre ceea ce se poate construi astăzi și ceea ce doar sperăm că vom putea construi mâine va conta mult mai mult în preț. Pe scurt, piața va plăti mai mult pentru ceea ce este sigur și mai puțin pentru promisiuni”, explică Andrei Botiș, CEO NAI Romania, MRICS, evaluator autorizat.

Efectele noilor prevederi nu vor apărea imediat, ci treptat, pe măsură ce procedurile prevăzute de Codul urbanismului vor fi puse în aplicare, beneficiile complete fiind estimate abia din 2027. În cazul locuințelor, nu este prevăzută o scumpire automată, evoluția prețurilor depinzând în principal de raportul dintre ofertă și cerere.