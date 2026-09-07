Un studiu britanic de mare amploare arată o legătură între orele petrecute șezând fără întrerupere și riscul de deces prin cancer. Cercetătorii de la Universitatea din Glasgow subliniază însă că este vorba despre o asociere statistică, observată la nivel de populație, nu despre o dovadă că statul pe scaun ar cauza direct boala — iar concluzia practică e mai simplă decât sună titlul: contează cât de des te ridici, nu doar cât timp stai.

Ce au măsurat cercetătorii

Studiul, publicat în revista științifică PLOS Medicine, a analizat datele a 91.292 de participanți la baza de date britanică UK Biobank, care au purtat un accelerometru timp de șapte zile pentru a înregistra exact cât stau așezați și în ce „tipare” — continuu sau cu pauze frecvente. Aceștia au fost urmăriți ulterior timp de peste 12 ani, în medie.

Autorul principal, Ziyi Zhou, alături de coordonatorul studiului, Frederick Ho, au comparat nu doar timpul total petrecut șezând, ci și modul în care era el distribuit de-a lungul zilei.

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Rezultatul: nu timpul total contează cel mai mult, ci întreruperile

Potrivit datelor, fiecare oră suplimentară petrecută într-un „episod” continuu de stat pe scaun, de cel puțin 30 de minute, s-a asociat cu un risc cu 9% mai mare de deces prin cancer. În schimb, persoanele care își întrerupeau frecvent statul pe scaun aveau un risc cu 18% mai mic. Cercetătorii au calculat și un scenariu concret: înlocuirea unei ore de stat continuu cu o oră de activitate ușoară (mers, treburi casnice, stat în picioare) s-a asociat cu un risc cu 12% mai mic de deces prin cancer.

De ce nu este o dovadă definitivă

Ca orice studiu observațional, cercetarea arată o corelație, nu o relație de cauzalitate dovedită. Autorii nu au putut separa statul pe scaun de la birou de cel din timpul liber (canapea, mașină), iar accelerometrul a fost purtat o singură săptămână, nu pe termen lung. De asemenea, nu s-a controlat pentru toate afecțiunile preexistente ale participanților, care ar putea influența atât timpul petrecut șezând, cât și riscul de deces. Cifrele — 9%, 18%, 12% — sunt riscuri relative, calculate statistic la nivelul întregului grup studiat, nu procente care se aplică automat fiecărei persoane în parte.

Ce poți face, practic

Concluzia pe care o recomandă cercetătorii nu este să renunți la un job de birou, ci să introduci pauze regulate: ridicarea la fiecare 30 de minute, câțiva pași, sau chiar statul în picioare câteva minute pe oră. Este exact recomandarea pe care am detaliat-o și într-un ghid separat despre ergonomia la birou: corpul uman nu este construit pentru poziții statice prelungite, indiferent cât de bun este scaunul.

Studiu: „Device-measured sedentary behaviour patterns and cancer mortality” — PLOS Medicine, 2026.