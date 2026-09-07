O nuntă dată peste cap de apariția amantei mirelui: noul film al lui Tudor Giurgiu, în avanpremieră la Sibiu

Pe scurt: O comedie neagră filmată în șapte zile pe litoral, cu un cadru-secvență de 65 de minute fără întrerupere, ajunge la Sibiu înaintea premierei naționale. Regizorul și actorii vor povesti publicului cum s-a născut acest experiment cinematografic.

Vineri, 11 septembrie 2026, de la ora 19:30, Cinema City Promenada Mall din Sibiu găzduiește o proiecție specială în avanpremieră a filmului „3 zile în septembrie”, cel mai nou lungmetraj regizat de Tudor Giurgiu.

Evenimentul are loc înainte de lansarea în cinematografele din toată țara, programată pentru 18 septembrie 2026.

La proiecția de la Sibiu vor participa regizorul Tudor Giurgiu și actrița Mirela Zeța, iar actrița Adela Popescu este așteptată să se alăture echipei. La final, aceștia vor povesti publicului despre aventura realizării filmului și despre provocarea filmării cadrului-secvență de 65 de minute, în care camera urmărește acțiunea fără nicio întrerupere. Biletele pentru proiecție sunt disponibile pe site-ul TransilvaniaFilm.ro.

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Proiecția sibiană face parte dintr-o caravană națională a filmului

Proiecția sibiană face parte dintr-o caravană națională a filmului. În septembrie și octombrie, echipa producției ajunge în cinematografe din 19 orașe din țară, în cadrul unor proiecții speciale la care publicul îi va putea întâlni pe regizor, actori și membri ai echipei tehnice.

Programul complet al caravanei este disponibil tot pe TransilvaniaFilm.ro.

„3 zile în septembrie” este o comedie neagră despre o nuntă care nu mai ajunge la altar și despre o mireasă care, după apariția neașteptată a amantei mirelui, pornește într-o aventură imprevizibilă pe litoral. Producția a fost filmată în doar șapte zile, într-o tabără de creație care a transformat stațiunea Eforie Sud în platou de filmare și a reunit o echipă de peste 70 de profesioniști din industria de film.

Din distribuție fac parte Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu și Maria Junghietu. Filmul este o producție independentă, realizată în coproducție de Point Film, StaySharp Film, Arome22 Creative Retreat, Libra Films și WaveCulture HUB.

Cei interesați de tradițiile și evenimentele culturale organizate în Sibiu pot urmări și alte manifestări artistice găzduite de oraș, alături de proiecțiile de film care completează oferta culturală locală.