Pe scurt: Un oraș asiatic a depășit Berlinul și New York-ul într-un top al vieții de noapte votat de localnici. Vezi ce alte orașe europene au intrat în primele 20.

Clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte oferă surprize, potrivit unui top realizat de publicația Time Out.

Pe primul loc se află un oraș din Asia, urmat de două metropole din Europa și America de Nord.

Capitala Thailandei, Bangkok, ocupă prima poziție în topul celor mai bune orașe pentru viața de noapte. Pe podium se mai află Berlin, pe locul al doilea, și New York, pe locul al treilea.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În primele 20 de locuri ale clasamentului sunt orașe de pe aproape toate continentele, iar șase dintre ele sunt din Europa: Berlin, Brighton, Amsterdam, Porto, Atena și Madrid.

Cum a fost realizat clasamentul viața de noapte

Topul a fost realizat de Time Out cu ajutorul localnicilor din fiecare oraș analizat. Aceștia au fost rugați să descrie viața de noapte a orașului lor luând în considerare atmosfera din baruri și cluburi, prețurile, siguranța și accesibilitatea. Pe baza datelor colectate, experții au întocmit clasamentul păstrând doar orașul cu cel mai mare scor din fiecare țară intrată pe listă.

Topul complet al celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte este următorul: Bangkok (Thailanda), Berlin (Germania), New York (SUA), Melbourne (Australia), Sao Paolo (Brazilia), Medellin (Columbia), Johannesburg (Africa de Sud), Brighton (Marea Britanie), Beijing (China), Amsterdam (Olanda), Porto (Portugalia), Hong Kong (China), Atena (Grecia), Madrid (Spania), Hanoi (Vietnam), Seul (Coreea de Sud), Bengaluru (India), Accra (Ghana), Singapore și Mexico City (Mexic).