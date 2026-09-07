Pe scurt: DINCOLO DE DIALIZĂ: O RELAȚIE DE ÎNCREDERE, SPERANȚĂ ȘI GRIJĂ PENTRU FIECARE PACIENT Interviu cu asistent-șef Nistor Mihaela Alexandra, Centrul de Hemodializă din cadrul SCJU Sibiu 1. Care sunt principalele afecțiuni car

Boala cronică de rinichi ajunge, în stadiu avansat, să impună hemodializa ca metodă de substituție a funcției renale, atunci când rinichii nu mai pot elimina toxinele și excesul de lichide din organism. Despre cauzele acestei afecțiuni, despre cum decurge o ședință de dializă și despre relația specială dintre personalul medical și pacienți a vorbit, într-un interviu acordat Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, asistent-șef Nistor Mihaela Alexandra, de la Centrul de Hemodializă al instituției.

Diabetul și hipertensiunea, printre principalele cauze ale bolii cronice de rinichi

Potrivit asistentei-șefe, printre cele mai frecvente afecțiuni care duc la necesitatea hemodializei se numără diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, glomerulonefritele și bolile renale ereditare, precum boala polichistică renală. „Prevenția este esențială și presupune controlul tensiunii arteriale și al glicemiei, adoptarea unui stil de viață sănătos, menținerea unei greutăți corporale normale, hidratarea corespunzătoare, evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool, precum și utilizarea cu prudență a medicamentelor care pot afecta rinichii”, a explicat Nistor Mihaela Alexandra. Controalele medicale periodice și analizele de rutină contribuie, spune ea, la depistarea precoce a bolii renale.

O ședință de dializă durează patru ore și se repetă de trei ori pe săptămână

O ședință de hemodializă presupune conectarea pacientului la un aparat prin intermediul căruia sângele este filtrat extracorporal cu ajutorul unui dializor, proces în care sunt eliminate toxinele și excesul de lichide pe care rinichii nu le mai pot elimina eficient. Înainte de procedură sunt evaluate greutatea corporală, starea generală, tensiunea arterială și frecvența cardiacă a pacientului, pentru stabilirea parametrilor de tratament și identificarea eventualelor contraindicații. Pe parcursul ședinței, personalul medical monitorizează constant parametrii vitali și funcționarea aparatului. „O ședință de hemodializă durează patru ore și se efectuează de trei ori pe săptămână, frecvența și durata tratamentului fiind stabilite de medicul nefrolog în funcție de starea clinică și de necesitățile individuale ale fiecărui pacient”, a precizat asistenta-șefă.

Înainte de a începe tratamentul, pacientul trebuie să înțeleagă că hemodializa înlocuiește parțial funcția rinichilor și că respectarea programului ședințelor, a indicațiilor medicale și a tratamentului medicamentos este esențială. Pacienții sunt informați și despre tipul de acces vascular utilizat, despre îngrijirea acestuia și despre necesitatea prezentării de urgență la medic dacă apar durere, roșeață, sângerare sau umflături la nivelul accesului.

Regimul alimentar, individualizat pentru fiecare pacient dializat

Pacienților li se recomandă un regim alimentar individualizat, stabilit în urma evaluării medicului nefrolog și a dieteticianului. De regulă, este limitat consumul de sare și al alimentelor bogate în potasiu și fosfor, iar cantitatea de lichide consumate între ședințele de dializă este atent controlată. Dieta trebuie să asigure, în același timp, un aport adecvat de proteine de calitate, fără excese. Asistenta-șefă recomandă și menținerea unui stil de viață activ, în limita posibilităților fiecărui pacient, alături de evitarea fumatului.

Printre semnele de alarmă pentru probleme renale se numără edemele la nivelul membrelor inferioare sau al feței, modificările volumului și caracteristicilor urinei, hematuria, hipertensiunea arterială, fatigabilitatea accentuată, scăderea apetitului, greața persistentă, durerea lombară și pruritul generalizat. „Aceste manifestări pot varia ca intensitate și pot fi absente în stadiile incipiente ale bolii”, atrage atenția Nistor Mihaela Alexandra, precizând că persoanele cu diabet zaharat sau hipertensiune arterială au un risc crescut de a dezvolta boală cronică de rinichi și ar trebui să își evalueze periodic funcția renală, chiar și în absența simptomelor.

Continuitatea îngrijirii, factorul care schimbă relația medic-pacient

Accesul la tratamentul de hemodializă se face în urma recomandării medicului nefrolog, în conformitate cu criteriile medicale și prevederile programelor naționale de sănătate. În cadrul centrului, echipa medicală stabilește programările, monitorizează permanent starea pacienților și respectă protocoalele de siguranță a actului medical.

Îngrijirea presupune o abordare complexă, în care colaborează medicul nefrolog, asistenții medicali, psihologul și dieteticianul. Adaptarea la tratamentul prin hemodializă poate fi o provocare emoțională importantă, motiv pentru care susținerea psihologică, comunicarea deschisă și implicarea familiei contribuie la creșterea complianței la tratament și la calitatea vieții pacienților.

Spre deosebire de alte specialități medicale, unde contactul cu pacientul este limitat la perioada tratamentului sau a spitalizării, pacienții din programul de hemodializă vin la centru de trei ori pe săptămână, timp de mai mulți ani. Această continuitate permite o cunoaștere profundă a fiecărui pacient, atât clinic, cât și uman, și favorizează construirea unei relații bazate pe încredere, respect și empatie. Personalul medical îi însoțește pe pacienți încă din perioada predializă, apoi din primele zile de tratament, prin adaptarea la noul stil de viață impus de boală și, de-a lungul anilor, prin momentele dificile marcate de complicații, dar și prin bucuriile și speranța oferită, uneori, de posibilitatea unui transplant renal.